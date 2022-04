Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG)

Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Attraktiver Dividendenwert zurück auf Wachstumskurs

Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,3 % auf 60,12 Mio. EUR (VJ: 55,52 Mio. EUR) hat die SYZYGY AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Teil des pandemiebedingten Umsatzrückgangs des Vorjahres aufgeholt. Gleichzeitig wurde das angestrebte Umsatzwachstum in Höhe von 10,0 % nahezu erreicht. Unverändert waren dabei im Beratungsbereich noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar. Darüber hinaus hatte der weiterhin hinter Plan liegende Personalausbau ein stärkeres Umsatzwachstum verhindert.

Bei der Trennung nach regionalen Geschäftssegmenten wird eine besonders dynamische Entwicklung der im Ausland tätigen Gesellschaften sichtbar. Der Umsatzanstieg in Höhe von 15,9 % auf 13,29 Mio. EUR (VJ: 11,46 Mio. EUR) ist eine Folge der erfolgten Umstrukturierung, was sich sowohl im Ausbau des Bestandskundengeschäftes als auch in der Gewinnung von Neukunden niedergeschlagen hatte. Auch in Deutschland konnten neue Kunden gewonnen werden, so dass die hierzulande erwirtschafteten Umsätze um 5,6 % auf 48,09 Mio. EUR (VJ: 45,53 Mio. EUR) angestiegen sind. Das von der Pandemie betroffene Beratungsgeschäft sowie der hinter den Erwartungen liegende Personalausbau stand einem stärkeren Wachstum entgegen.

Infolge der im Ausland umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen sowie der im Zuge der Pandemie im Inland erfolgten Kostensenkungen ist das EBIT im Vergleich zum Umsatz deutlich überproportional um 59,5 % auf 6,38 Mio. EUR (VJ: 4,00 Mio. EUR) angestiegen. Besonders hervorzuheben ist die Rückkehr der ausländischen SYZYZY-Tochtergesellschaften in die Gewinnzone, nachdem zwei Jahre in Folge ein jeweils negatives Ergebnis ausgewiesen wurde. Mit dem erreichten EBIT und der korrespondierenden EBIT-Marge in Höhe von 10,6 % (VJ: 7,2 %) wurde sowohl die Unternehmens-Guidance (EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich) als auch unsere Prognose (GBC-Prognose: 6,27 Mio. EUR) übertroffen.

Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes hat das SYZYGY-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Auch wenn der aktuelle Krieg in der Ukraine oder der noch ungewisse Verlauf der Corona-Pandemie die Prognose höheren Risiken aussetzt, geht der Vorstand für 2022 von einem Umsatzwachstum in Höhe von 10 % aus und rechnet gleichzeitig mit einer EBIT-Marge in Höhe von 10 %. In absoluten Werten übersetzt, bedeutet dies einen erwarteten Umsatzanstieg auf rund 67 Mio. EUR und des EBIT auf rund 6,7 Mio. EUR.

Im Rahmen dieser Studie orientieren wir uns an der Unternehmens-Guidance und rechnen mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 10 % auf 66,50 Mio. EUR. Nach Unternehmensaussage liegt der Fokus der diesjährigen Geschäftsentwicklung auf der weiteren Gewinnung von Neukunden und damit auf dem Erreichen der Umsatzziele. Für das kommende Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einem gleichbleibenden Umsatzanstieg in Höhe von 10 % auf 73,15 Mio. EUR sowie für 2024 in Höhe von 7,0 % auf 78,27 Mio. EUR. Unseren Schätzungen zur Folge sollte sich das EBIT in den kommenden Geschäftsjahren zwischen 10,4 % und 10,9 % einpendeln.

Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 10,40 EUR (bisher: 10,25 EUR) ermittelt. Die leichte Kurszielsteigerung ist ausschließlich dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2024 in die Schätzperiode des Bewertungsmodells zu verdanken. Mit dem höheren prognostizierten Umsatz- und Ergebnisniveau stellt das Geschäftsjahr 2024 eine höhere Basis für die nachfolgende Stetigkeitsphase unseres DCF-Modells dar, was sich leicht kurszielerhöhend ausgewirkt hat. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11)

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 12.04.2022 (10:35 Uhr)

