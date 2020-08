Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

Unternehmen: SYZYGY AGISIN: DE0005104806

Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

- Wie erwartet, starker Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr 2020 - Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020 leicht angehoben

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben erwartungsgemäß auch bei der SYZYGY AG Spuren hinterlassen. Im ersten Halbjahr 2020 ging der Umsatz um -14,6 % auf 26,95 Mio. EUR (VJ: 31,57 Mio. EUR) zurück. Im besonders von der Pandemie betroffenen zweiten Quartal verzeichnete die Gesellschaft sogar einen Umsatzrückgang in Höhe von -24,1 %. Innerhalb der einzelnen Geschäftssegmente weist die Gesellschaft aber eine insgesamt heterogene Entwicklung auf. Während das Plattformgeschäft (Geschäftsbereich: Produkt) sowie das Performance-Marketing (Aktivierung) vergleichsweise stabil waren, hatte das Strategie-Geschäftssegment besonders hohe Umsatzverluste ausgewiesen.

Die deutschen Gesellschaften haben einen Umsatzrückgang in Höhe von -5,7 % auf 22,27 Mio. EUR (VJ: 23,62 Mio. EUR) hinnehmen müssen, was im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld als Erfolg zu werten ist. Im gleichen Zeitraum ist der BIP in Deutschland um 11,7 % zurückgegangen. Die im Ausland tätigen SYZYGY-Töchter verzeichneten mit einem Rückgang in Höhe von -41,2 % besonders hohe Umsatzeinbußen. Dies war insbesondere dem Umstand geschuldet, dass London und New York überproportional stark von der aktuellen Pandemie betroffen waren.

Der EBIT-Rückgang auf 1,55 Mio. EUR (VJ: 2,81 Mio. EUR) ist im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen. Die EBIT-Marge in Höhe von 5,7 % liegt dabei innerhalb der von der Gesellschaft für das Gesamtjahr 2020 publizierten Ergebnisprognose einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs hat die SYZYGY AG ein positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,81 Mio. EUR (VJ: 2,05 Mio. EUR) erreicht. Insgesamt ist es also der Gesellschaft gelungen, in der besonders von der Covid-19-Pandemie betroffenen Periode, die Kostenstrukturen anzupassen, so dass auf allen Ergebnisebenen der Break-Even übertroffen wurde.

Das SYZYGY-Management hat die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 bestätigt. Unverändert wird dabei ein Umsatzrückgang in Höhe von 10-20 % und eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Da für das zweite Halbjahr 2020 mit einem insgesamt besseren Geschäftsumfeld gerechnet wird, heben wir unsere bisherigen Prognosen für 2020 leicht an. Wir prognostizieren Umsatzerlöse in Höhe von 56,53 Mio. EUR (bisher: 54,61 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 3,46 Mio. EUR (bisher: 2,92 Mio. EUR). Mit einem erwarteten Umsatzrückgang in Höhe von -12,0 % und einer EBIT- Marge in Höhe von 6,1 % liegen wir innerhalb der Unternehmens-Guidance.

Da das grundsätzliche Umfeld für die SYZYGY AG gute Rahmenbedingungen aufweist und die Gesellschaft mit ihrem Produktspektrum deutlich stärker in den Geschäftsprozessen der Kunden eingebunden ist als ein reiner Onlinemarketing-Anbieter, unterstellen wir für die kommenden Geschäftsjahre deutliche Erholungstendenzen. Wir rechnen mit hohen Umsatzzuwächsen und einer signifikanten Rentabilitätsverbesserung.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 9,40 EUR (bisher: 9,25 EUR) berechnet. Die leichte Kurszielanhebung ist eine Folge der leicht erhöhten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020. Darüber hinaus ergibt sich eine technische Verschiebung der Kurszielbasis auf den 31.12.2021 (Roll-Over-Effekt), was sich ebenfalls kurszielerhöhend ausgewirkt hat. Demgegenüber steht jedoch, als Folge der zunehmenden Unsicherheit eine Anhebung des Diskontierungssatzes (WACC). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21297.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.08.2020 (14:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.08.2020 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°