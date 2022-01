Original-Research: The NAGA Group AG (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu The NAGA Group AG

Unternehmen: The NAGA Group AG

ISIN: DE000A161NR7

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 12,75 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker

Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in 2021; Guidance für 2022 deutlich über unseren Erwartungen; Schätzungen und Kursziel angehoben

Gemäß vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 hat die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) erwartungsgemäß ein deutliches Umsatzwachstum erreicht. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Konzernumsatz auf 55,3 Mio. EUR (VJ: 24,35 Mio. EUR) mehr als verdoppelt und damit gleichzeitig sowohl die ursprüngliche Guidance (Umsatzguidance: 50 - 52 Mio. EUR) als auch unsere Umsatzschätzungen (GBC-Prognose: 54,06 Mio. EUR) übertroffen. Auch beim vorläufigen EBITDA in Höhe von 12,8 Mio. EUR (VJ: 6,57 Mio. EUR) wurde ein deutlicher Anstieg erreicht. Da jedoch die bewussten Investitionen in Kundenwachstum zu höheren Marketingaufwendungen geführt hatten, lag das vorläufige EBITDA leicht unter der ursprünglichen EBITDA-Guidance (13 - 15 Mio. EUR) sowie unterhalb unserer Schätzung (GBC-Prognose: 14,39 Mio. EUR).

Wie erwartet, hatte die Gesellschaft dabei nicht nur von den für Online- Broker günstigen Marktvorgaben profitiert, durch die umgesetzte Fokussierung auf das Kerngeschäft sowie die ausgeweiteten Marketingaktivitäten haben zum Erfolg beigetragen. Insgesamt verdoppelte sich das Handelsvolumen von 121 Mrd. EUR (2020) auf über 250 Mio. EUR (2021) und die Neukundenzahl konnte deutlich auf 277.000 (VJ: 122.000) angehoben werden. Produktseitig wurde beispielsweise NAGA Pay in den Markt eingeführt, womit die Kunden stärker in die NAGA-Produktwelt eingebunden werden sollen.

Für das laufende Geschäftsjahr hat die Gesellschaft, neben der geplanten Fortsetzung der internationalen Expansion, die Einführung neuer Produkte angekündigt. Im ersten Quartal 2022 soll mit NAGAX eine neue Social- Trading-Plattform mit Fokus auf Kryptowährungen in den Markt eingeführt werden. Gemäß eigenen Angaben soll dabei jeder Nutzerbeitrag auf der Plattform automatisch in einen NFT umwandelt werden, welcher monetarisiert werden kann. Darüber hinaus bietet NAGA seit Ende 2021 ausgewählten Partnerunternehmen ihre Technologie im Rahmen einer White-Label-Lösung als SaaS-Modell an. Hierdurch soll weiteres Geschäft generiert werden.

Die Finanzierung des weiteren Kundenwachstums, möglicher strategischer Zukäufe sowie der weiteren Produktentwicklung wurde durch eine Finanzierungsrunde im November 2021 deutlich ausgeweitet. Mit der Ausgabe von rund 4,25 Mio. Aktien zu einem Preis von 8,00 EUR wurden zusätzlich rund 34 Mio. EUR eingeworben. Bereits im September 2021 wurde im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital in Höhe von 22,7 Mio. EUR vereinnahmt.

Auf dieser Basis hat die Gesellschaft im November 2021 erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 publiziert. Dabei wird ein Konzernumsatz in Höhe von 95 bis 105 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 25 und 30 Mio. EUR erwartet. Beide Werte liegen jeweils deutlich oberhalb unserer bisherigen Prognose (siehe Researchstudie vom 08.11.2021). Wir passen unsere Schätzungen an die Unternehmens-Guidance an und heben damit unsere Umsatzschätzung auf 96,78 Mio. EUR (bisher: 81,10 Mio. EUR) und unsere EBITDA-Prognose auf 25,48 Mio. EUR (bisher: 16,99 Mio. EUR) deutlich an. Aufgrund dieser höheren Basis heben wir auch unsere 2023er Schätzungen an.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells ergibt sich daraus, unter Berücksichtigung der letzten Kapitalerhöhung, ein neues Kursziel in Höhe von 12,75 EUR (bisher: 11,70 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23267.pdf

