Original-Research: The NAGA Group AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: The NAGA Group AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu The NAGA Group AG

Unternehmen: The NAGA Group AGISIN: DE000A161NR7

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Dario Maugeri

Q1-Zahlen 2020 deutlich über unseren Erwartungen, Prognosen für 2020 und 2021 angehoben, Altes Kursziel erreicht, Neues Kursziel auf 2,70 EUR erhöht

Nach vorläufigen Zahlen hat die The NAGA Group AG (NAGA) im ersten Quartal 2020 eine deutliche Umsatzsteigerung auf 7,0 Mio. EUR (VJ: 0,6 Mio. EUR) erwirtschaftet. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass es sich hier ausschließlich um Handels- bzw. Serviceerlöse handelt, welche damit vollständig dem operativen Geschäft zuzuordnen sind. Die Grundlage für diese Entwicklung ist der deutliche Anstieg bei der Anzahl der aktiven Konten, die sich seit Beginn des Jahres verdoppelt hat und wodurch das Handelsvolumen auf einen neuen Quartalsrekordwert von 23 Mrd. EUR ausgebaut wurde. Nachdem das Geschäftsjahr 2019 von einer substanziellen Restrukturierung geprägt war, hatte NAGA insbesondere zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres eine positive Tendenz ausgewiesen, mit einem Anstieg der operativen Umsätze im vierten Quartal auf 2,5 Mio. EUR. Insofern ist das Q1 2020 als eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu sehen, welche zudem von den derzeit herrschenden hohen Volatilitäten an den Kapitalmärkten zusätzlich positiv beeinflusst wurde.

Bei einem vorläufigen EBITDA in Höhe von 3,3 Mio. EUR (VJ: -2,8 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 2,2 Mio. EUR (VJ: -3,9 Mio. EUR) wurde die operative Gewinnschwelle signifikant übertroffen. Zwar hat NAGA im Zuge der erfolgten Restrukturierung deutliche Kosteneinsparungen umgesetzt, mit dem Erreichen des Break-Even hatten wir jedoch erst im Laufe des kommenden Geschäftsjahres 2021 gerechnet.

Die Produkt- und Kundenakquisitionsstrategie war dabei erfolgreicher als von uns antizipiert. Im Zuge der Reorganisation hatte NAGA das Produktangebot auf eine einheitliche Plattform umgesetzt, wobei ein starker Fokus auf den klassischen Wertpapierhandel im Rahmen der eigenen social Trading Plattform 'NAGA Trader' gelegt wurde. Zudem scheint das implementierte Partnerprogramm, in dem wichtige 'Pro-User' als Katalysatoren für die kostengünstige Neukundenakquise agieren, sehr erfolgreich zu sein. Schließlich hatte die internationale Marktoffensive, die zuletzt auf Uruguay und China erweitert wurde, ebenfalls wichtige Wachstumsimpulse beigesteuert.

Die vorläufigen, deutlich über unseren Erwartungen liegenden Zahlen des ersten Quartals 2020 machen eine Anpassung unserer Prognosen für 2020 und 2021 notwendig. Ausgehend von der Erwartung, dass die hohen Volatilitäten bis zumindest zur Jahresmitte anhalten könnten, rechnen wir in 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,21 Mio. EUR (alte Prognose: 10,61 Mio. EUR). Auf Basis der damit deutlich angehobenen Prognosen erwarten wir in 2021 ein ebenfalls deutlich höheres Umsatzniveau in Höhe von 24,25 Mio. EUR (bisher: 14,66 Mio. EUR). Für beide Geschäftsjahre sollte die Gesellschaft den Break-Even jeweils überschreiten.

Wir haben unser DCF-Bewertungsmodell angepasst und ein neues Kursziel in Höhe von 2,70 EUR (bisher: 1,75 EUR) ermittelt. Zwar hat sich die NAGA- Aktie gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 21.11.19) mit einem Kursplus von 143 % stark positiv entwickelt und hat unser altes Kursziel erreicht, auf Basis des neuen Kursziels errechnet sich ein weiteres Kurspotenzial in Höhe von 58,8 %. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20575.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 20.04.20 (13:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 21.04.20 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

