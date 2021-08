Original-Research: The NAGA Group AG (von GBC AG): Kaufen

^

Unternehmen: The NAGA Group AGISIN: DE000A161NR7

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Starkes Umsatzwachstum und operativer Break-Even erreicht, Internationalisierung und neue Produkte stellen weiteres Wachstum sicher, Kursziel auf 9,10 EUR angehoben, Rating KAUFEN

Bereits im Januar 2021 hatte die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 publiziert. Am 26.07.2021 wurden mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die bereits bekannten Eckdaten bestätigt. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 24,35 Mio. EUR (VJ: 7,62 Mio. EUR) wurde der Vorjahreswert mehr als verdreifacht. Mit der Fokussierung auf das Online-Brokerage war das von hohen Volatilitäten und damit einer hohen Transaktionsaktivität geprägte Marktumfeld ein wichtiger Treiber für die Gesellschaft. Zudem wurden die Marketingaktivitäten deutlich ausgeweitet, was zu einer gestiegenen Bekanntheit in einem ohnehin wachstumsstarken Markt geführt hat. Die Kundenanzahl verbesserte sich auf 43.646 (VJ: 25.376) und das Handelsvolumen kletterte auf 120 Mrd. EUR (VJ: 41 Mrd. EUR). Trotz ausgeweiteter Marketingaktivitäten verbesserte sich das EBITDA auf 6,57 Mio. EUR (VJ: -9,17 Mio. EUR) und die NAGA hat erstmals einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 3,68 Mio. EUR (VJ: -2,40 Mio. EUR) erreicht.

Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes hat das NAGA-Management die ebenfalls Anfang 2021 kommunizierte Guidance für 2021 bestätigt. Bei einer erheblichen Umsatzsteigerung auf 50 - 52 Mio. EUR soll ein EBITDA in einer Bandbreite von 13 - 15 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Dass diese Guidance realistisch ist, belegen die von der Gesellschaft veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2021. Der Gesamtgruppen-Umsatz belief sich mit 24,5 Mio. EUR bereits nach sechs Monaten auf dem Niveau des vergangenen Gesamtjahres 2020. Die stark gestiegene Anzahl der Transaktionen auf 4,8 Mio. (VJ: 2,7 Mio. EUR) und des gehandelten Volumens auf 132 Mrd. EUR (VJ: 50 Mrd. EUR) bilden die Basis dafür.

Eine Fortsetzung des beeindruckenden Wachstumskurses soll dabei nicht nur eine Folge der erwarteten weiterhin hohen Marktvolatilitäten sein. Neben der Steigerung der Marketingaktivitäten sowie der Forcierung des Kundensupports und weitere Investitionen in die User-Experience, plant die Gesellschaft den Naga Trader global zu vermarkten. Derzeit laufen Genehmigungsprozesse für den Einstieg in Australien, Südamerika sowie in Vietnam. Darüber hinaus sollen Produktneueinführungen ebenfalls zum Wachstum beitragen. Im dritten Quartal 2021 soll mit NAGA Pay eine App eingeführt werden, die ein IBAN-Konto, eine Visa-Debitkarte, ein Aktiendepot sowie physische Krypto-wallets verbinden soll. Ein weiteres Produkt soll NAGA Pro sein, das sich gezielt an Nutzer wendet, die eine eigene Tradingcommunity leiten. Diese 'Influencer' könnten für zusätzliches Kundenwachstum, insbesondere bei der Copy-Trade-Funktion, sorgen. Die Finanzierung der Wachstumsziele ist mit dem Anfang 2021 geschlossenen Rahmenvertrag mit Yorkville Advisors in Höhe von 25 Mio. EUR sichergestellt.

Gegenüber unserem letzten Research (vom 13.01.2021) haben wir unsere Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr aufgrund der bisher sehr guten Entwicklung leicht angepasst. Wir beziehen dabei erstmalig die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 in die konkrete Schätzperiode ein, was zusammen mit der neuen Kurszielbasis 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) den modelltechnischen Roll-Over-Effekt begründet. Das von uns ermittelte Kursziel erhöht sich auf 9,10 EUR (bisher: 7,03 EUR) und wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

