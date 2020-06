Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^

Unternehmen: tick Trading Software AGISIN: DE000A0LA304

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 30,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

tick Trading Software AG profitiert wie erwartet von den erhöhten Handelsvolumina im Rahmen der Corona-Krise und hebt die Guidance an. Kursziel angehoben auf 30,75 EUR (bisher: 28,46 EUR). Rating weiterhin Kaufen.

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2019/20 stiegen um 3,3% auf 3,38 Mio. EUR (VJ: 2,27 Mio. EUR) an. Hintergrund waren insbesondere höhere Einnahmen aus den lastenabhängigen Verträgen, da im Zuge der Corona-Krise eine sehr viele höhere Handelsaktivität an den Börsen herrschte. Aktuell haben sich die Börsen wieder erholt und liegen zum Teil über dem Vorkrisenniveau, dennoch herrscht weiterhin eine sehr hohe Handelsaktivität. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Corona-Krise auch Projekte von Kunden in das zweite Halbjahr 2019/20 verschoben, wodurch der vergleichsweise geringe Umsatzanstieg zu erklären ist.

Trotz der Umsatzsteigerung verblieb das EBIT mit 1,15 Mio. EUR konstant (VJ: 1,15 Mio. EUR). Der Grund hierfür sind vornehmlich gestiegene Personalaufwendungen (von 1,24 Mio. EUR um 7,7% auf 1,33 Mio. EUR) resultierend aus einer höheren Mitarbeiterzahl von 21 (VJ: 18) sowie aus temporären Kosten aufgrund eines Vorstandswechsels.

Durch geringere Abschreibungen verblieb das Netto-Ergebnis mit 0,78 Mio. EUR (VJ: 0,80 Mio. EUR) nahezu auf Vorjahresniveau.

Im Rahmen der vorläufigen Zahlen wurde auch die Guidance angehoben und auf einen Jahresüberschuss zwischen 1,60 und 1,90 Mio. EUR konkretisiert. Die Guidance liegt deutlich über unserer Jahresüberschuss-Prognose von 1,55 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019/20 und wir heben im Zuge der Guidance-Anpassung unsere Prognose an.

Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 eine gute Umsatzsteigerung von 7,3% auf 7,20 Mio. EUR (VJ: 6,71 Mio. EUR). Hintergrund sollte neben den gestiegenen Umsätzen aus den lastenbezogenen Verträgen insbesondere die Realisierung von weiteren Projekten im zweiten Halbjahr sein. Zudem sollten sich Projekte, welche sich durch die Corona-Krise verschoben haben, größtenteils im zweiten Halbjahr realisieren lassen. Wir gehen davon aus, dass im Folgejahr 2020/21 der gesteigerte Umsatzsockel aus den wiederkehrenden Umsatzerlösen genutzt werden kann, um den Umsatz weiter zu steigern. Wir prognostizieren für das Jahr 2020/21 Umsatzerlöse in Höhe von 7,49 Mio. EUR.

Durch den sehr stabilen Kostenblock sollte es zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung kommen und wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 eine EBIT-Verbesserung um 12,9% auf 2,68 Mio. EUR (VJ: 2,37 Mio. EUR) und eine EBIT-Margenverbesserung auf 37,2% (VJ: 35,3%), bzw. 2,77 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21 bei einer EBIT-Marge von 37,1%. Bezogen auf den Jahresüberschuss gehen wir von einer Verbesserung um 11,4% auf 1,84 Mio. EUR aus, bzw. auf 1,91 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21. Aufgrund des satzungsmäßigen Vollausschüttungsgebots erwarten wir eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR für das laufende Geschäftsjahr und 1,90 für das Folgejahr. Eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR würde zum aktuellen Kurs von 22,80 EUR (DUS 22.06.2020 Schlusskurs) einer sehr hohen Dividendenrendite von 8,0% entsprechen. Zudem ist die Aktie aktuell besonders interessant, da die Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 am 25.08.2020 abgehalten werden soll und wahrscheinlich die nächste Hauptversammlung für das laufende Geschäftsjahr im April 2021 stattfinden wird. Somit können Aktionäre innerhalb von nur neun Monaten zwei Dividenden erhalten.

Auf Basis unseres DCF-Modells und den höheren Prognosen haben wir unser Kursziel auf 30,75 EUR (bisher: 28,46 EUR) erhöht und vergeben vor dem Hintergrund des weiterhin sehr hohen Upsidepotenzials das Rating Kaufen.

