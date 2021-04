Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^

Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG

Unternehmen: tick Trading Software AGISIN: DE000A0LA304

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 45,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2019/20 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen; Rekorddividende für das vergangene Geschäftsjahr in Aussicht; Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses erwartet; Kursziel: 45,50 EUR; Rating: Kaufen

Die tick Trading Software AG (tick TS) hat auch im vergangenen Geschäftsjahr 2019/2020 'neue Bestwerte' bei Umsatz- und Ertrag erzielen können und blickt auf ein weiteres Rekordgeschäftsjahr zurück. So hat das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Umsatzanstieg um 9,10% auf 7,32 Mio. EUR (VJ: 6,71 Mio. EUR) erzielt. Als einen wesentlichen Wachstumstreiber erwiesen sich hierbei die Erlöse aus lastabhängigen Gebühren. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 80,5% auf 2,22 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) angestiegen. Daneben hat ein relativ solider Verlauf im Bereich 'Umsatzerlöse aus Lizenzen und Betrieb' mit erwirtschafteten Erlösen in Höhe von 4,67 Mio. EUR (VJ: 4,82 Mio. EUR) ebenfalls den Umsatzanstieg begünstigt. Darüber hinaus waren die erneut angewachsenen wiederkehrenden Erlöse ein wichtiger Umsatztreiber, die jedes Jahr den Umsatzsockel weiter ansteigen lassen. So erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse weiter auf 6,91 Mio. EUR (VJ: 5,80 Mio. EUR) bzw. auf 94,3% (VJ: 86,5%).

Die sehr positive Umsatzentwicklung schlug sich überproportional auf die Ergebnisentwicklung nieder. So konnte das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 24,1% auf 2,94 Mio. EUR (VJ: 2,37 Mio. EUR) deutlich zulegen. Dieser deutliche Zuwachs wurde auch von einem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um rund 0,28 Mio. EUR auf 0,41 Mio. EUR (VJ: 0,13 Mio. EUR) beflügelt. Zudem wurde die positive Ertragsentwicklung durch die relativ schlanke Kostenstruktur und die hohe Kostendisziplin des Unternehmens begünstigt. Bedingt durch die Tatsache, dass die Gesellschaft keine Finanzaufwendungen ausweist, konnte das Nettoergebnis mit einem Zuwachs um 21,8% auf 2,01 Mio. EUR (VJ: 1,65 Mio. EUR) deutlich gesteigert werden.

In Anbetracht des erzielten Rekordgeschäftsjahres in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft schlägt das Management des Unternehmens der anstehenden Hauptversammlung eine Rekorddividende in Höhe von 2,01 EUR je Aktie vor. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (39,20 EUR, Stuttgart, 30.03.2021) ergibt sich hieraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 5,10%.

Vor dem Hintergrund der vorsichtig optimistischen Unternehmensguidance (Jahresergebnis von 2,10 bis 2,50 Mio. EUR), der überzeugenden vergangenen Unternehmensperformance und einer erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Schätzungen nach oben korrigiert und zudem erstmals konkrete Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 aufgestellt.

Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 Umsatzerlöse in Höhe von 7,62 Mio. EUR (zuvor: 7,49 Mio. EUR) und ein Jahresergebnis in Höhe von 2,33 Mio. EUR (zuvor: 1,91 Mio. EUR). Hierbei haben wir ebenfalls den von der tick TS zu Beginn des Jahres bekannt gegebenen erwarteten Einmalerlös in Höhe von 0,55 Mio. EUR in unserer Ergebnisschätzung berücksichtigt. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2021/22 kalkulieren wir mit einem Umsatzanstieg auf 7,96 Mio. EUR und mit einem Jahresergebnis von 2,13 Mio. EUR. Im Folgejahr sollten die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis erneut zulegen können auf dann 8,36 Mio. EUR bzw. 2,33 Mio. EUR.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 45,50 EUR (bisher: 30,75 EUR) ermittelt. Neben den deutlich angehobenen Prognosen und der Ausweitung der detaillierten Schätzperiode, hatte ebenfalls die Reduktion unseres WACC auf 8,03% (zuvor: 9,35%) einen kurszielsteigernden Effekt. Diese Reduktion steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Sen-kung des risikofreien Zinssatzes in unseren Bewertungsmodellen seit dem 01.01.2021 auf die neue Untergrenze von 0,25% (zuvor: 1,00%). Daneben hat sich der einsetzende sogenannte 'Roll-Over- Effekt' (Kursziel bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr) und die Kapitalkostensenkung (WACC) aufgrund der Reduktion des risikofreien Zinssatzes sowie des Beta's kurszielsteigernd ausgewirkt. Die Senkung des GBC-Beta's erfolgte hauptsächlich aufgrund des deutlichen Anstiegs der wiederkehrenden Erlöse und der Verbreiterung des Kundenstamms. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial.

Insgesamt sehen wir tick TS mit ihrer guten Marktposition und der erwarteten Fortsetzung des guten Marktumfelds (hohe Handelsaktivität an Finanzmärkten, stetige Zunahme neuer Kapitalmarkt-interessierter etc.) in einer guten Ausgangslage, den profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und die Profitabilität überproportional zu steigern. Im Rahmen der verfolgten Wachstumsstrategie sollte es dem Unternehmen gelingen, mit den bestehenden und erwarteten neuen Kunden weiter zu wachsen. Daneben rechnen wir mit zusätzlichen erfolgreichen Wachstumsimpulsen durch die schrittweise Einführung neuer Produkte (z.B. White Label App) und Produktupdates bzw.- erweiterungen.

