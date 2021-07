Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG

Unternehmen: tick Trading Software AGISIN: DE000A0LA304

Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 51,70 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

tick TS profitiert weiterhin von der hohen Handelsaktivität an den Kapitalmärkten und erzielt zudem deutliche Einmalerlöse. Kursziel aufgrund der Guidance-Erhöhung angehoben auf 51,70 EUR (bisher: 45,50 EUR). Rating weiterhin Kaufen.

Am 28.06.2021 hat die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Hiernach hat die Spezialsoftwaregesellschaft ihre Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 28,7% auf 4,35 Mio. EUR (VJ: 3,38 Mio. EUR) steigern können. Der deutliche Umsatzanstieg wurde hierbei vor allem von den lastenabhängigen Erlösen getragen. Diese basierten auf den hohen Volatilitäten des Kapitalmarktes, welche durch die Pandemie ausgelöst wurden. Die durch die Corona-Krise entstandenen Marktunsicherheiten halten größtenteils auch weiterhin noch an und begünstigen eine hohe Handelsaktivität und ein hohes Marktvolumen.

Darüber hinaus konnte durch den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios das Bestandskundengeschäft weiter ausgebaut werden. Diese Entwicklung hat ebenfalls zum Umsatzanstieg beigetragen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft auch erhebliche sonstige betriebliche Erträge erzielen können. Diese resultierten aus einem außerordentlichen Einmalerlös in Höhe von 0,55 Mio. EUR und bewegten sich damit auf Vorjahresniveau (1. HJ 2019/20: 0,61 Mio. EUR). Dieser Einmalerlös beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-Ups, die sich als erfolgreich herausgestellt hat. tick TS hat hierbei auf die Hälfte des Anspruchs aus diesem Vertrag verzichtet und im Gegenzug den genannten Einmalerlös als Ausgleich erhalten.

Am 13.07.2021 hat tick TS bekannt gegeben, dass der Gesellschaft ein weiterer hoher Einmalerlös in Höhe von 4,48 Mio. EUR zufließen wird. Dieser beruht ebenfalls auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-Ups, welche sich als erfolgreich erwiesen hat. Weitere Verkaufserlöse aus dieser Vereinbarung mit der Gesellschafterin können laut Unternehmensangaben nicht mehr erzielt werden.

Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung und dem erwirtschafteten Einmalerlös, konnte die Spezialsoftwaregesellschaft ebenfalls auf allen Ergebnisebenen deutliche Zuwächse verzeichnen. So wurde das EBIT in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 100,0% auf 2,41 Mio. EUR (1. HJ 2019/20: 1,15 Mio. EUR) gesteigert. Unter Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten ergab sich auf Netto-Ebene ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,65 Mio. EUR (1. HJ 2019/20: 0,78 Mio. EUR), was einem signifikanten Anstieg um rund 111,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkommt.

Prognosen und Bewertung

Für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres 2020/21 ist das Management des Unternehmens weiterhin positiv gestimmt. In Anbetracht des nochmals erzielten Einmalerlöses, hat der Vorstand der Gesellschaft am 13.07.2021 die bisherige Unternehmensprognose erneut angehoben

Basierend auf einem stabilen regulatorischen Umfeld, einer weiterhin hohen Handelsaktivität und den erzielten Einmalerlösen, erwartet das Management nun einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 4,90 Mio. EUR bis 5,30 Mio. EUR (bisher: 2,10 Mio.EUR bis 2,50 Mio. EUR, gemäß Ad-hoc-Mitteilung vom 29.01.2021).

Vor dem Hintergrund der bisherigen sehr überzeugenden Unternehmensentwicklung und Guidance-Erhöhung, heben auch wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 und bedingt durch die dadurch höhere Ausgangsbasis für die nachfolgenden Geschäftsperioden auch für die Folgejahre 2021/22 sowie 2022/23 an.

Wir erwarten für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 nun einen deutlichen Umsatzanstieg um 12,4% auf 8,23 Mio. EUR (bisher: 7,32 Mio. EUR). Als einen wesentlichen Treiber hierfür sollten sich die (erwarteten) erneut ansteigenden wiederkehrenden Umsatzerlöse aus Softwarelizenzen und lastenabhängigen Gebühren (bedingt durch fixes oder hybrides Abrechnungsmodell der Kunden) erweisen. In den Folgejahren 2021/22 und 2022/23 sollten die Umsatzerlöse basierend auf der Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie weiter zulegen können auf dann 8,60 Mio. EUR (bisher: 7,96 Mio. EUR) und 9,03 Mio. EUR (bisher: 8,36 Mio. EUR).

Durch die überwiegend fixe Kostenstruktur des Unternehmens, sollte die erwartete positive Umsatzentwicklung zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung führen. Auf Basis unserer angehobenen Umsatzprognosen und des Sondereffekts rechnen wir nun für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 mit einem deutlichen EBIT-Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100,0% auf 7,43 Mio. EUR (bisher: 3,38 Mio. EUR). In den nachfolgenden Geschäftsjahren 2021/22 und 2022/23 sollte das EBIT weiter zulegen können auf 3,27 Mio. EUR (bisher: 3,08 Mio. EUR) und 3,58 Mio. EUR (bisher: 3,38 Mio. EUR). Auf Netto-Ebene kalkulieren wir ebenfalls mit deutlichen Zuwächsen. Entsprechend erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 5,12 Mio. EUR (bisher: 2,33 Mio. EUR). Für die Folgejahre 2021/22 und 2022/23 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,25 Mio. EUR (bisher: 2,13 Mio. EUR) bzw. 2,47 Mio. EUR (bisher: 2,33 Mio. EUR).

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2020/21, 2021/22 und 2022/23 und dem damit verbundenen höheren Bewertungsausgangsniveau für die Folgejahre, unser bisheriges Kursziel von 45,50 EUR je Aktie auf 51,70 EUR je Aktie deutlich angehoben. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir somit weiterhin das Rating 'KAUFEN' und sehen ein signifikantes Kurspotenzial.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22696.pdf

Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.07.2021 (9:41 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.07.2021 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2022

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°