Original-Research: TubeSolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 01.04.2021

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,40.

Zusammenfassung:

TubeSolar hat eine Million Aktien zu €6,50 pro Aktie platziert und damit einen Bruttoerlös von €6,5 Mio. erzielt. Die Mittel dienen der weiteren Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung der TubeSolar PV-Module und des weiteren Unternehmenswachstums. Wir haben in unserem Modell für 2021 Kapitalerhöhungen von insgesamt 1,5 Mio. Aktien unterstellt. Nach der Platzierung im Dezember 2020 (1 Mio. Aktien zu €6,00) hat TubeSolar damit ihre Kapitalmarktfähigkeit erneut unter Beweis gestellt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €9,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.40 price target.

Abstract:

TubeSolar has placed one million shares at €6.50 per share, generating gross proceeds of €6.5m. The funds will be used to further finance the development of the highly automated production of TubeSolar PV modules and additional company growth. In our model, we have assumed capital increases totalling 1.5m shares for 2021. After the placement in December 2020 (1m shares at €6.00), TubeSolar has once again proven its attractiveness to the capital markets. An updated DCF model still yields a €9.40 price target. We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22266.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.