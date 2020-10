Original-Research: TubeSolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AGISIN: DE000A2PXQD4

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 29.10.2020 Kursziel: 9,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat am 29.10.2020 die Coverage der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 9,40.

Zusammenfassung: TubeSolar hat ein innovatives gitterartiges Röhren-Photovoltaik-Modul entwickelt, das sich aufgrund seiner besonderen Produkteigenschaften sehr gut für den noch jungen und schnell wachsenden Agro-Photovoltaik-Markt eignet. Die Agro-PV ermöglicht landwirtschaftliche Nutzung und gleichzeitig Stromproduktion. Dies steigert die Flächennutzungseffizienz um bis zu 70% und bringt landwirtschaftlichen Betrieben ein doppeltes Einkommen aus Agrar- und Stromertrag. Die Agro-PV bietet damit aufgrund der wegfallenden Flächenkonkurrenz ein nahezu unerschöpfliches Flächen- und Expansionspotenzial für die Erzeugung von Solarstrom. Im Vergleich zu klassischen Flachmodulen liegen die Vorteile der durch ein Patent geschützten TubeSolar Module in ihrer Regen- und Lichtdurchlässigkeit, der gleichmäßigen Teilverschattung und dem Starkregen- und Hagelschutz. Die Teilverschattung schützt die Pflanzen insbesondere in sonnenreichen Trockenregionen vor zu starkem Sonnenlicht und Austrocknung. Das relativ geringe Modulgewicht und die geringe Windlast ermöglichen die Aufständerung mit einer kostengünstigen Stahlseilkonstruktion, die Flächen von bis zu 50 ha überspannen soll. Ende Oktober beginnt der Zertifizierungsprozess für das TubeSolar Modul beim TÜV Rheinland. Dieser Prozess dürfte in Q2/21 abgeschlossen werden. Bisher hat TubeSolar eine kleine semi-automatische Pilotproduktion aufgebaut. Für 2021 ist die Errichtung einer hochautomatisierten 20 MW Massenproduktion (CAPEX: EUR20 Mio.) geplant, die bis Ende 2024 in mehreren Schritten auf 250 MW ausgebaut werden soll. Der Freistaat Bayern unterstützt den Aufbau mit einem 40%igen Investitionszuschuss in Höhe von bis zu EUR10,8 Mio. Die übrigen Mittel zur Finanzierung der 20 MW-Produktionslinie sollen über eine Kapitalerhöhung und Bankkredite beschafft werden. Wir gehen ab 2022 von einem starken und profitablen Umsatzwachstum aus. Unsere Post-Money-Bewertung des Unternehmens auf der Basis eines DCF-Modells liegt bei EUR9,40 pro Aktie. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.

First Berlin Equity Research on 29/10/2020 initiated coverage on TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a BUY rating on the stock, with a EUR 9.40 price target.

Abstract: TubeSolar has developed an innovative latticed tube photovoltaic module, which, due to its special properties, is very well suited for the still young and rapidly growing agro-photovoltaic market. Agro-PV enables simultaneous agricultural and electricity production from the same piece of land. This increases land use efficiency by up to 70% and allows farms to generate income from both agricultural and electricity yields. Agro-PV offers an almost inexhaustible area and expansion potential for the generation of solar power due to the elimination of competition for space. Compared to classic flat modules, the advantages of the patented TubeSolar modules are their rain and light permeability, the resulting partial shading, and protection against heavy rain and hail. Partial shading protects the plants from excessive sunlight and dehydration, especially in sunny, dry regions. The relatively low module weight and the low wind load enable construction with cost-effective steel cable which should span areas of up to 50 ha. Certification of the TubeSolar modules is due to start at TÜV Rheinland by the end of October. This process should be completed in Q2/21. So far TubeSolar has set up a small semi-automatic pilot production. The construction of a highly automated 20 MW mass production facility (CAPEX: EUR20m) is planned for 2021 and is to be expanded in several steps to 250 MW by the end of 2024. The Free State of Bavaria is supporting the development with a 40% investment grant of up to EUR10.8m. The remaining funds to finance the 20 MW production line are to be raised through a capital increase and bank loans. We expect strong and profitable sales growth from 2022. Based on a DCF model our post-money valuation of the company is EUR 9.40 per share. Our recommendation is Buy.

