Original-Research: UMT AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: UMT AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu UMT AG

Unternehmen: UMT AGISIN: DE000AZYN702

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2020 Kursziel: 4,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Trotz Gegenwind im Projektgeschäft überwiegen die Chancen

UMT wird voraussichtlich erst Mitte/Ende Juni den Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen. Die jüngst mit dem Management geführten Gespräche haben uns jedoch darin bestärkt, dass die Jahresziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht wurden.

Zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum in 2019: In Q4/19 hatte UMT nach Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit dem in London ansässigen Private-Equity-Fonds Kingsbridge Capital Advisors Ltd. die Guidance auf ein Umsatzniveau von 11,5 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge i.H.v. 35% angehoben (zuvor: 'Verbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses'). Die deutlich stärkere Umsatzdynamik in H2/19 (+37,7% yoy vs. +7,5% yoy in H1) sowie die signifikant erhöhte EBITDA-Marge von 39,7% (vs. 29,8% in H1/19) führen wir auf eine gestiegene Nachfrage nach Technologie Beratungsleistungen zurück. Dabei dürften erste positive Impulse im Neugeschäft bereits aus dem Netzwerk des neuen strategischen Partners gekommen sein. Das deutlich niedrigere Nettoergebnis resultiert aus Abschreibungen auf Firmenwerte bzw. Software (HGB Bilanzierung).

'Corona-Krise' dürfte Projektgeschäft kurzfristig belasten: Trotz des erfreulichen Wachstums in H2/19 gehen wir zumindest kurzfristig von negativen Effekten durch die Corona-Pandemie aus. Insbesondere Kunden aus den Bereichen Travel, Automotive oder Einzelhandel dürften Projekte verschoben haben. Auf der anderen Seite sollten digitale Geschäftsmodelle im aktuellen Umfeld Rückenwind erhalten, sodass hier nach Lockerung der für die Beratung essentiellen Reisebeschränkungen mit steigenden Beratungsmandaten in H2/20 zu rechnen ist. Aufgrund der nach wie vor geringen Visibilität positionieren wir uns kurz- und mittelfristig konservativer und gehen nun von einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr aus.

Abschlag für geringe Visibilität gerechtfertigt - aber viel zu hoch: Die UMT Aktie hat sich zuletzt trotz operativer Fortschritte deutlich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt (1Y: -52,3% vs. CDAX: -7,5%). Zurückzuführen ist dies u.E. auf die geringe Visibilität des Geschäftsmodells, wodurch ein gewisser Abschlag zur fairen Bewertung auch temporär gerechtfertigt scheint. Auf dem aktuellen Kursniveau wird das Unternehmen jedoch nur noch mit 5,4 Mio. Euro bewertet (EV: 4,6 Mio. Euro), was selbst in einem konservativen Szenario mit Umsatz- und Ergebnisdelle in 2020 und nur sehr geringem Wachstum ab 2021 deutlich zu wenig ist. Derzeit erzielt UMT u.E. den Großteil der Erlöse mit der Beratung im Bereich Mobile Payment und Loyalty. Der limitierende Faktor für stärkeres Wachstum ist laut Unternehmen die Gewinnung von zusätzlichem qualifiziertem Personal. Dennoch sehen wir UMT gut positioniert, um in der aktuellen Konstellation ein Umsatzniveau von 9,0 bis 10,0 Mio. Euro, eine EBITDA-Marge von rund 33% sowie eine EBIT-Marge von etwa 12% nachhaltig erzielen zu können.

Fazit: UMT dürfte 2019 erfolgreich beendet haben. Da das Unternehmen u.E. derzeit jedoch Gegenwind im Beratungsgeschäft verspürt, haben wir unsere Prognosen gesenkt. Unser Kursziel reduziert sich somit auf 4,80 Euro (zuvor: 8,00 Euro). Da auf dem derzeit sehr niedrigen Kursniveau die Chance überwiegen, bestätigen wir die Kaufempfehlung.

