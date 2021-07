Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

Unternehmen: UmweltBank AGISIN: DE0005570808

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,73 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Weiterer Anstieg des Geschäftsvolumens erreicht Weitere Verbesserung des Ertragsniveaus erwartet EK-Quote und Kosten-Niveau deutlich besser als im Branchen-vergleich

Trotz Corona-Krise hat die UmweltBank AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ihr Geschäftsvolumen weiter ausgebaut. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Immobilien- und privaten Finanzierungen hatte zu einem spürbaren Anstieg des ausstehenden Kreditvolumens auf 2.792,66 Mio. EUR (31.12.20: 2.566,62 Mio. EUR) geführt. Auf dieser Basis bleiben die Zinserträge mit 69,08 Mio. EUR (VJ: 70,98 Mio. EUR) leicht unterhalb des Vorjahreswertes, was als ein Beleg für die weiter rückläufige Kreditverzinsung zu sehen ist. Nach unseren Berechnungen lag diese in 2020 bei 1,5 % (VJ: 1,8 %).

Da die UmweltBank AG in 2020 auch bei der Refinanzierung von einem weiter rückläufigen Zinsumfeld profitieren konnte, verbesserte sich das Zinsergebnis auf 52,10 Mio. EUR (VJ: 51,00 Mio. EUR). Die rückläufigen Refinanzierungskosten stammen sowohl aus dem Bereich der Kundeneinlagen, in denen sogar ab einem gewissen Einlagenvolumen ein Verwahrentgelt verlangt wurde, als auch aus der verstärkten Aufnahme von Bankkrediten im Rahmen des EZB-Finanzierungsprogramms.

Dem Gesamtertragsanstieg stehen erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Personalausbau sowie aus höheren IT- und Beratungsaufwendungen gegenüber. Unseren Berechnungen zur Folge weist die UmweltBank AG damit eine im Vergleich zum Vorjahr gesteigerte Cost-Income- Ratio von 43,5 % (VJ: 40,0 %) auf. Da aber das Kreditinstitut kein kostspieliges Filialnetz betreibt oder keine kostspieligen Produkte, wie etwa Girokonten oder Konten für den gewöhnlichen Zahlungsverkehr anbietet, liegt die Cost-Income-Ratio im Branchen-vergleich nach wie vor sehr niedrig. Vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken hat die UmweltBank AG mit 37,85 Mio. EUR (VJ: 37,61 Mio. EUR) ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau erreicht. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 hatte das Management hier noch eine leicht rückläufige Entwicklung in Aussicht gestellt, so dass sowohl die Guidance als auch unsere Erwartungen (bisherige GBC-Prognose: 35,67 Mio. EUR) leicht übertroffen wurde.

Gemäß UmweltBank-Management soll im laufenden Geschäftsjahr 2021, bei einer weiter rückläufigen Zinsmarge, der absolute Zinsüberschuss gesteigert werden. Zudem soll der Aufbau der Vermögensverwaltung sowie der Ausbau des Emissionsgeschäftes zu einem höheren Provisions- und Handelsergebnis führen, so dass in Summe die Gesamterträge steigen sollten. Da auch für das laufende Geschäftsjahr mit höheren Personalaufwendungen sowie höheren IT- Investitionen gerechnet wird, sollte das Vorsteuerergebnis auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Wir rechnen für das laufende Geschäftsjahr, analog zur Unternehmens- Guidance, mit einem Anstieg der Zinserträge und des Zinsergebnisses. Die weiteren Erträge (Provisionserträge, Beteiligungserträge, Erträge aus dem Handelsgeschäft) sollten ebenfalls ansteigen. Wir rechnen für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Vorsteuerergebnis (vor Zuführung zum Fonds für Bankrisiken) in Höhe von 38,95 Mio. EUR. Im Zuge der leichten Ertragssteigerungen sollte dieses in den kommenden Geschäftsjahren auf 40,93 Mio. EUR (2022e) respektive 42,57 Mio. EUR (2023e) ansteigen.

Im Rahmen des angepassten Residualeinkommensmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 20,73 EUR (bisher: 18,21 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung ergibt sich in erster Linie aus der Reduktion der Eigenkapitalkosten auf 3,06 % (bisher: 3,32 %), als Folge des niedrigeren, aus dem Markt hergeleiteten unternehmens-spezifischen Betas. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22668.pdf

Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 13.07.2021 (11:37 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 13.07.2021 (12:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°