Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG)

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG

Unternehmen: UniDevice AG

ISIN: DE000A11QLU3

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,05 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Vorläufige Zahlen 2020: EBIT-Prognose voll erfüllt, Nachsteuerergebnis leicht über Erwartungen, gleichbleibende Wachstumsdynamik für 2021 erwartet; Prognosen an Unternehmens-Guidance angepasst; Rating KAUFEN

Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 hat die UniDevice AG erwartungsgemäß ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht. Das vorläufige Umsatzniveau in Höhe von 404 Mio. EUR lag dabei um rund 13 % oberhalb des Vorjahreswertes. In unserer bisherigen Umsatzprognose (siehe Studie vom 29.10.20) hatten wir nur leicht höhere Umsatzerlöse in Höhe von 410,80 Mio. EUR erwartet. Das vorläufige EBIT in Höhe von 5,5 Mio. EUR (GBC-Prognose: 5,52 Mio. EUR) hat unsere Erwartungen voll erfüllt, der vorläufige Periodenüberschuss lag mit 3,8 Mio. EUR (GBC-Prognose: 3,74 Mio. EUR) sogar leicht darüber. Der damit erreichte überproportionale EBIT-Anstieg in Höhe von rund 57 % und die weitere Verbesserung der EBIT-Marge auf 1,36 % (VJ: 0,97 %) steht dabei in Verbindung mit einer Verbesserung im Umsatzmix, im Rahmen dessen bewusst der Fokus auf margenstärkere Produkte gelegt wurde. Dies hatte bereits unterjährig zu einer Rentabilitätsverbesserung geführt.

Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat die UniDevice AG auch eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 ausgegeben. Dabei werden Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 450 Mio. EUR und mit ein EBIT in Höhe von 5,8 Mio. EUR erwartet. Übersetzt bedeutet dies, dass das UniDevice-Management mit einer gleichbleibenden Umsatzdynamik und einem leicht rückläufigen Rentabilitätsniveau rechnet. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine vergleichsweise konservative Prognose handelt, in der mögliche, jedoch aktuell noch nicht absehbare, Covid-19-Belastungen enthalten sind. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Geschäftsentwicklung der UniDevice AG im vergangenen Geschäftsjahr vergleichsweise resistent war. Lediglich im März musste die UniDevice AG einen Nachfragerückgang nach Smartphones und so genannten Wearables hinnehmen, der jedoch vom starken Umsatzwachstum der nachfolgenden Monate mehr als ausgeglichen werden konnte.

Wir passen unsere Schätzungen an die aktualisierte Unternehmens-Guidance an. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 gehen wir von einem Umsatzwachstum in Höhe von 12,0 % auf 452,48 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 472,42 Mio. EUR) und erwarten, bei einer gleichbleibenden Dynamik, in 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 506,78 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 543,28 Mio. EUR). Als Resultat der niedrigeren Umsatzprognosen mindern sich unsere EBIT- Schätzungen für 2021 auf 5,85 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 6,40 Mio. EUR) und für 2022 auf 6,62 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 7,40 Mio. EUR).

Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 4,05 EUR (bisher: 4,15 EUR) ermittelt. Zwar hätten die niedrigeren Prognosen eine noch stärkere Kurszielreduktion nach sich gezogen, mit dieser Studie haben wir jedoch den risikolosen Zinssatz auf unsere neue Untergrenze (Floor) von 0,25 % (seit 01.01.2021, bisher: 1,00 %) gemindert, was eine Reduktion der Kapitalkosten nach sich gezogen hat. Dies hatte einen kurszielerhöhenden Effekt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22012.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 20.01.21 (09:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 20.01.21 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.