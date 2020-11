Original-Research: USU Software AG (von GBC AG): Halten

^

Einstufung von GBC AG zu USU Software AG

Unternehmen: USU Software AGISIN: DE000A0BVU28

Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 25,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Organisch weiterhin deutlich stärker als der Markt gewachsen; Prognosen und Ergebnisschätzungen angepasst; Kursziel angehoben

Auch mit der Veröffentlichung der 9 Monatszahlen hat die USU Software AG aufgezeigt, dass die Geschäftsentwicklung gegenüber den möglichen negativen Effekten der aktuellen Covid-19-Pandemie vergleichsweise resilient ist. In den ersten neun Monaten kletterten die Umsatzerlöse um 13,3 % auf einen neuen Rekordwert von 77,86 Mio. EUR (VJ: 68,71 Mio. EUR), wobei die Gesellschaft in 2020 in jedem Quartal ein Umsatzwachstum erzielt hat. Der geringe Corona-Einfluss liegt unter anderem in der Kundenstruktur begründet, die insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, der Versicherungs-, Pharmabranche oder dem Telekommunikationsbereich stammt. Darüber hinaus profitierte die USU Software AG von einer zunehmenden Nachfrage nach Digitalisierungslösungen und dem Ausbau der IT- Infrastruktur.

Auch im dritten Quartal 2020 hatte sich dabei der Trend einer vermehrten Nachfrage nach Cloud-Lösungen fortgesetzt, was zu einem entsprechenden Umsatzanstieg der Wartungs-/SaaS-Erlöse in Höhe von 13,0 % geführt hatte. Dies ging mit einem weiteren Umsatzrückgang bei den Lizenzerlösen einher, die um -19,6 % unter dem Vorjahreswert lagen. Zusätzlich zum langjährigen SaaS-Trend kam es hier zu Auftragsverschiebungen, als Folge der Covid-19- bedingten Investitionszurückhaltung. Demgegenüber steht aber bei den Beratungserlösen ein wieder deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 22,0 %. Hier machen sich die Neukundengewinne der vergangenen Quartale sowie der erhöhte Bedarf an IT-Infrastrukturlösungen bemerkbar.

Analog zum Umsatzanstieg erhöhte sich das EBIT auf 4,61 Mio. EUR (VJ: 1,85 Mio. EUR) und das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT auf 5,20 Mio. EUR (VJ: 2,88 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist vor dem Hintergrund der zunehmenden SaaS-Umsätze und der rückläufigen margenstarken Lizenzerlöse bemerkenswert und als gutes Indiz für die von der Gesellschaft anvisierte Rentabilitätsverbesserung zu verstehen. Die bereinigte EBIT-Marge verbessert sich in der abgelaufenen Berichtsperiode auf 6,7 % (VJ: 4,2 %).

Das USU-Management erwartet für das laufende vierte Quartal 2020 eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Q3 2020 sowie ein positives bereinigtes EBIT. Mittelfristig soll ein jährliches organisches Wachstum in Höhe von 10 % erreicht werden, gefolgt von einem Ausbau der bereinigten EBIT-Marge in einer Bandbreite von 13 - 15 %. Auf dieser Guidance aufbauend, rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 105,19 Mio. EUR (bisherige Prognose: 101,37 Mio. EUR) und heben damit unsere bisherige Prognose an. Auch das bereinigte EBIT sollte als Folge der höheren Umsatzerwartungen höher ausfallen als bislang von uns erwartet. Wir rechnen nun mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 6,89 Mio. EUR (bisher: 6,35 Mio. EUR). Ausgehend von der höheren Ausgangsbasis nehmen wir auch für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2021 und 2022 jeweils beim Umsatz und Ergebnis eine Prognoseerhöhung vor.

Die erneute Prognoseanpassung hat als Resultat einen Anstieg des von uns im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelten fairen Wertes je Aktie auf 25,50 EUR (bisher: 22,00 EUR). Zusätzlich zur Prognoseerhöhung haben wir das Umsatzwachstum in der Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells auf 7,0 % (bisher: 5,0 %) erhöht und liegen damit näher an der von der Gesellschaft anvisierten Wachstumsdynamik von 10,0 %. Ausgehend von einem aktuellen Kurspotenzial in Höhe von 9,4 % lautet das aktuelle Rating HALTEN (zuvor: HALTEN).

