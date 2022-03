Original-Research: USU Software AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: USU Software AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu USU Software AG

Unternehmen: USU Software AGISIN: DE000A0BVU28

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 33,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Vorläufige Zahlen 2021: Umsatz- und Ergebniswachstum im Rahmen der Erwartungen, Weiteres Wachstum erwartet; Kursziel: 33,90 EUR; Rating: KAUFEN

Nach vorläufigen Zahlen hat die USU Software AG die Umsatzbasis um 4,3 % auf einen neuen historischen Rekordwert von 111,9 Mio. EUR (VJ: 107,33 Mio. EUR) ausgebaut. Das vom USU-Management im Vorfeld in Aussicht gestellte leichte Umsatzwachstum hat sich damit erfüllt. Auch gegenüber unseren Prognosen (siehe Studie vom 22.11.2022), wonach wir Umsatzerlöse in Höhe von 111,86 Mio. EUR erwartet hatten, waren die vorläufigen Zahlen eine Punktlandung.

Das vorläufige bereinigte EBIT legte um 10,3 % überdurchschnittlich auf 10,2 Mio. EUR (VJ: 9,24 Mio. EUR) zu. Während die Unternehmens-Guidance, die bislang eine Steigerung des bereinigten EBIT auf mindestens 9 bis 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte, vollumfänglich erfüllt worden ist, hatten wir einen leicht höheren Wert (bisherige GBC-Schätzung: 10,73 Mio. EUR) prognostiziert. Wir hatten für das vierte Quartal einen höheren Anteil an margenstarken Lizenzerlösen unterstellt. Insgesamt ist aber das vorläufige operative Ergebnis im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen. Lediglich beim Nachsteuerergebnis liegt mit dem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 6,8 Mio. EUR (VJ: 5,48 Mio. EUR) eine stärkere Abweichung zu unseren Prognosen (GBC-Schätzung: 8,09 Mio. EUR) vor. Dies ist insbesondere höheren Steueraufwendungen geschuldet. Zum Teil sind hier negative Effekte aus latenten Steuern enthalten. Ohne diesen Effekt hätte die USU Software AG ein Nachsteuerergebnis im Rahmen unserer Erwartungen ausgewiesen.

Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat das USU- Management erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 ausgegeben. In Aussicht gestellt werden Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 120 - 125 Mio. EUR und eine Steigerung des bereinigten EBIT auf 10,5 - 12 Mio. EUR. Die mittelfristige Guidance, wonach für die kommenden Geschäftsjahre ein Umsatzwachstum von 10 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 13 % bis 15 % erwartet wird, wurde bestätigt.

Analog hierzu passen wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 an die nun ausgegebene Unternehmen-Guidance an und nehmen, darauf aufbauend, für das kommende Geschäftsjahr 2023 ebenfalls eine Prognoseänderung vor. Für das laufende Geschäftsjahr orientieren wir uns an das obere Ende der Prognosebandbreite. Da diese etwas unterhalb unserer bisherigen Schätzung liegt, nehmen wir eine leichte Prognosereduktion vor. Unsere Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr orientieren sich an die Mittelfristplanung der Gesellschaft, wonach bis 2024, bei einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 10 %, ein Umsatzvolumen von ca. 150 Mio. EUR erreicht werden könnte. Zudem berücksichtigen wir bis zum Geschäftsjahr 2024 (wird als Stetigkeitsphase in unserem DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt) eine Erhöhung der bereinigten EBIT-Marge auf 14 %.

Als Resultat der leichten Prognoseänderung haben wir im DCF- Bewertungsmodell eine leichte Kurszielreduktion auf 33,90 (bisher: 35,50 EUR) ermittelt. Wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23497.pdf

