Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG)

Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.08.2020

Kursziel: 70,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Q2-Zahlen untermauern trotz leichter Corona-Einflüsse die solide Marktstellung von Uzin Utz

Uzin Utz hat gestern erfreuliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die unsere Prognosen übertreffen konnten. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Gesamtwirtschaft verzichtet das Unternehmen derweil weiterhin auf eine Jahresprognose.

Erfreuliche Umsatzentwicklung in volatilem Marktumfeld: Trotz der makroökonomischen Herausforderungen erreichte Uzin Utz in Q2 ein Umsatzniveau von 88,7 Mio. Euro (MONe: 73,5 Mio. Euro), welches mit -6,4% nur leicht unter dem starken Vorjahreswert lag. Dies führen wir insbesondere auf die bislang weitgehend krisenresistente Entwicklung in der Bauwirtschaft (Umsatz Bauhauptgewerbe 5M/20: -4,5% yoy; Auftragseingang 06/20: +9,2% yoy) sowie eine damit verbundene robuste Nachfrage in den Kernmärkten zurück, in denen Uzin Utz stark positioniert ist. Auch die frühzeitige Umstellung auf digitale Vertriebs- und Serviceaktivitäten (u.a. Bodennavigator, Videochats) sollte die Umsätze gestützt haben.

Ergebnis überproportional belastet: Ausgehend von der niedrigeren Umsatzbasis konnte Uzin Utz trotz verbesserter Materialaufwendungen (-70 BP yoy) im Zuge von Produktmixänderungen u.a. aufgrund einer erhöhten Personalkostenquote (+90 BP yoy) durch Neueinstellungen sowie höherer investitionsbedingter Abschreibungen die Ergebnisund Margenverbesserung der Vorquartale nicht fortführen. In der Folge wurde in Q2 lediglich ein EBIT i.H.v. 6,7 Mio. Euro (-23,1% yoy; MONe: 5,1 Mio. Euro) erzielt.

Solides Halbjahresfazit: Dank des starken Jahresauftaktquartals (Umsatz +7,3% yoy; EBIT +15,2% yoy) und der digitalen Aufstellung des Unternehmens wurden die Corona-bedingten Bremsspuren des Q2 abgefedert, sodass auf Halbjahressicht sowohl Umsatz (+0,3% yoy auf 186,9 Mio. Euro) als auch Ergebnis (+0,0% yoy auf 15,5 Mio. Euro) an die erfreulichen Vorjahreswerte anknüpfen konnten. Zudem weist das Unternehmen zum Halbjahr weiterhin solide Bilanzrelationen auf (EK-Quote: 52,8%) und verzeichnete eine u.a. durch Working Capital-Effekte sowie selektivere CAPEX getriebene spürbare Verbesserung des Free Cashflows (6,9 Mio. Euro vs. -10,4 Mio. Euro in H1/19).

Marktumfeld trotz anhaltender Unsicherheit bis dato intakt: Wenngleich die Durchschlagskraft der Pandemie in einigen Branchen inzwischen ersichtlich ist, gilt die europäische Bauwirtschaft bislang als Konjunkturlokomotive. Daran sollte auch Uzin Utz unverändert partizipieren, sodass die operativen Einschränkungen derzeit u.E. weiterhin überschaubar sein dürften. Neben einer zunehmenden Normalisierung in Märkten wie Belgien und Frankreich ist das weitere Wachstum jedoch auch von der Erholung in den USA und UK abhängig, was angesichts der politischen und Corona-bedingten Verwerfungen nach wie vor einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Wir lassen daher unsere Prognosen trotz des Übertreffens in Q2 unverändert.

Fazit: Aufgrund der weiterhin intakten strukturellen Wachstumstreiber und der etablierten Marktpositionierung von Uzin Utz sehen wir nach wie vor Nachholpotenzial im Aktienkurs. Wir bestätigen Rating und Kursziel.

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

