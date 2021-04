Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG)

Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2021

Kursziel: 89,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese, Patrick Speck

Positives Branchenumfeld und anhaltend dynamische Nachfrage deuten auf Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses hin

Nachdem Uzin Utz bereits Ende Februar die Ergebnisprognose massiv erhöhte, gab das Unternehmen diese Woche die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 bekannt und erreichte trotz eines pandemiegeprägten Marktumfelds angesichts deutlich sichtbarer Nachholeffekte im zweiten Halbjahr Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis. Zudem legte das Management wie gewohnt eine qualitative Guidance für das Jahr 2021 vor und erwartet bei einer erneuten Umsatzsteigerung eine leicht unter Vorjahr liegende Profitabilität.

Dank einer hohen Nachfragedynamik im grundsätzlich saisonal bedingt eher schwachen Jahresschlussquartal (Erlöse Q4/20: +7,5% yoy) erreichte Uzin Utz auf Gesamtjahressicht ein Umsatzniveau von 383,6 Mio. Euro (+3,0% yoy; MONe: 389,2 Mio. Euro). Neben einer in 2020 weitgehend krisenresistenten Entwicklung der hiesigen Bauwirtschaft (Umsatz Bauhauptgewerbe: -2,4% yoy; Auftragseingang: +10,6% yoy) profitierte das Unternehmen vor allem von der starken Marktstellung in den Kernmärkten Deutschland (+8,7% yoy) und Niederlande (+9,4% yoy) sowie in der Region Nordeuropa (+13,5% yoy), wohingegen eine unterjährige Erholung in einigen Märkten wie den USA (-11,7% yoy) noch ausblieb und u.E. nun nachgelagert einsetzen sollte.

Getrieben durch die hohe Auslastung in der Produktion (Ø Gesamtauslastung: 80,4%), einen verbesserten Materialeinsatz (Rohertragsmarge +80 BP) sowie eine strikte Kostendisziplin mit zumindest zum Teil temporär begünstigenden Effekten (u.a. durch den Wegfall von Reise- und Messekosten) konnte das operative Ergebnis mit rund +33% auf 40,1 Mio. Euro (MONe: 39,7 Mio. Euro) überproportional gesteigert werden (Q4/20: 14,0 Mio. Euro; +260% yoy). Die damit verbundene Margenexpansion auf 10,5% (2019: 8,1%) ist vor dem Hintergrund des herausfordernden makroökonomischen Marktumfelds beachtlich und zeigt u.E. eindrucksvoll das operative Potenzial von Uzin Utz. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende stärker als erwartet auf 1,55 Euro zu erhöhen (Vj. 1,30 Euro; MONe: 1,40 Euro).

Angesichts der positiven Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft in 2021 (u.a. Wohnungsbau Deutschland: +3% yoy gem. ZDB) erwarten wir auch in den kommenden Quartalen eine weiterhin hohe Nachfragedynamik sowie Kapazitätsauslastung und halten vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Beschaffungspreise (u.a. Rohstoffe, Fracht) Preiserhöhungen im laufenden Jahr für möglich. Zwar dürften sich die Herausforderungen in der Lieferkette sowie der Ramp-up der beiden neuen Werke (USA, Niederlande) kurzfristig negativ auf die Profitabilität auswirken, dies sehen wir in unserer bereits rückläufig prognostizierten EBIT-Marge (MONe: -180 BP yoy) aber ausreichend abgebildet. Nichtsdestotrotz erachten wir die mittelfristige Prognose auf Basis der PASSION-Strategie (u.a. EBIT-Marge 2025 um 8%) weiterhin als zu konservativ.

Fazit: Die übergeordneten Wachstumstreiber und die Marktbedingungen sind unverändert positiv, sodass Uzin Utz die erfreuliche Entwicklung fortsetzen dürfte. Nach Fortschreibung unseres Modells bestätigen wir die Kaufempfehlung mit erhöhtem Kursziel von 89,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

