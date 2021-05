Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG)

Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG

Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.05.2021

Kursziel: 89,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Uzin Utz trotzt anziehenden Beschaffungspreisen mit überraschend starkem Ergebniswachstum in Q1

An die hohe Wachstumsdynamik der letzten Quartale konnte Uzin Utz auch zum Auftakt des neuen Jahres anknüpfen, was die jüngst vorgelegten vorläufigen Zahlen zu Q1 mit einem wiederholt starken Ergebnisanstieg belegen.

[Tabelle]

Dank der weitgehend robusten Entwicklung in der heimischen Bauwirtschaft sowie Nachholeffekten in fast allen Auslandsmärkten (u.a. Frankreich, Nordamerika) erzielte Uzin Utz im ersten Quartal demnach bei einem Erlöszuwachs auf 104,6 Mio. Euro (+6,6% yoy) eine abermals überproportionale Ergebnissteigerung. Das EBIT lag mit rund 12,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 8,7 Mio. Euro (+36,6% yoy), wodurch auch die Marge auf knapp 11,5% ausgebaut werden konnte (+260 BP yoy). Erneut dürften die hohe Kapazitätsauslastung und damit einhergehende Skaleneffekte sowie der Wegfall von Reise- und Bewirtungskosten die positive Entwicklung gestützt haben.

Wir hatten uns angesichts der sich abzeichnenden Materialengpässe und damit verbundener Kostensteigerungen auf der Beschaffungsseite (u.a. Frachtkosten, Rohstoffe) bereits für Q1 in Bezug auf das operative Ergebnis vorsichtiger positioniert (EBIT: 9,9 Mio. Euro), sodass wir das erzielte Niveau als positive Überraschung werten. So stieg beispielsweise der Preis für Kunststoffe (u.a. Polymere) nach Branchenangaben um mehr als 48% seit Jahresbeginn. Auch die Beschaffungskosten für wichtige Rohstoffe wie Epoxidharze oder Dispersionen verzeichneten einen massiven Zuwachs, der auch aktuell noch anhält. Jedoch konnte Uzin Utz bislang dank strategischer Bevorratung wichtiger Rohstoffe die Lieferfähigkeit im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern noch in vollem Umfang aufrechterhalten, sodass nach Angaben des Managements bereits einige Neukunden von der Konkurrenz gewonnen werden konnten. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Beschaffungspreise hat das Unternehmen zudem umfassende Preiserhöhungen initiiert.

Wenngleich das Marktumfeld in der Bauwirtschaft in den Kernmärkten auch in 2021 angesichts der günstigen Rahmenbedingungen aussichtsreich ist und die Umsatzdynamik weiter erfreulich bleiben dürfte, stehen dem in Aussicht gestellten Erlöswachstum u.E. nun auch bei Uzin Utz zunehmende Steigerungen auf der Materialkostenseite gegenüber (v.a. in Q2 und Q3). Unsere Schätzungen bleiben daher vorerst unverändert.

Fazit: Auch in Q1 bleibt das Wachstumstempo bei Uzin Utz hoch, wodurch die Profitabilität im Jahresvergleich erneut gesteigert werden konnte. Das Unternehmen ist u.E. gut positioniert, sodass wir trotz der Herausforderungen an den Beschaffungsmärkten ein solides Jahresergebnis erwarten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.

