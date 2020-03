Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG

Unternehmen: Uzin Utz AGISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.03.2020 Kursziel: 72,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese, Patrick Speck

Vorläufige Zahlen zeigen erfreulich hohe Profitabilität bei weiterhin solider Umsatzentwicklung

Uzin Utz hat gestern vorläufige Zahlen für 2019 veröffentlicht. Obgleich die Umsätze in Q4 hinter unserer Erwartung zurückgeblieben sind, wurden unsere Schätzungen hinsichtlich der Profitabilität übertroffen, was die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Maßnahmen auf operativer Ebene verdeutlicht. Auf Gesamtjahressicht erzielte das Unternehmen somit Rekordwerte bezogen auf Umsatz und Ergebnis.

[Tabelle]

Umsatz bleibt hinter den Erwartungen zurück: Uzin Utz erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzniveau von 372,4 Mio. Euro, was einer Steigerung von 7,7% entspricht. Auch das saisonal bedingt schwächste Jahresquartal Q4 konnte mit einem Wachstum von +5,6% yoy auf 90,3 Mio. Euro solide Zuwächse verzeichnen, jedoch nicht an die hohe Dynamik der Vorquartale anknüpfen (9M/19: +8,4% yoy). Vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Bautätigkeit sowie der initiierten Preiserhöhungen hatten wir uns optimistischer positioniert und ein stärkeres Wachstum erwartet (MONe Umsatz Q4: 99,2 Mio. Euro).

Effizienzmaßnahmen resultieren in überproportionalem Ergebnisanstieg: Nichtsdestotrotz hielt auch in Q4 die erfreuliche Profitabilitätsentwicklung der Vorquartale an, sodass das EBIT überproportional auf 5,4 Mio. Euro stieg (Q4/18: 0,7 Mio. Euro). Neben dem Wegfall des negativen Einmaleffekts (Reklamationsfall i.H.v. 3,6 Mio. Euro) führten eine Vielzahl erfolgreich umgesetzter Effizienzmaßnahmen zu einem deutlich höheren Profitabilitätsniveau, sodass Uzin Utz auf Gesamtjahressicht seine EBIT-Marge um rund 200 BP auf 8,1% (2018: 6,1%) ausweiten und unsere Prognosen übertreffen konnte (MONe: 7,7%).

Aktuelle Rahmenbedingungen weiterhin günstig: Auch wenn sich nach aktueller ifo-Umfrage das Geschäftsklima im Bausektor zuletzt etwas eingetrübt hat, halten wir die Rahmenbedingungen für überwiegend positiv. Für 2020 erwarteten die Verbände HDB und ZDB zuletzt ein Wachstum der deutschen Bauwirtschaft von 5,5% (2019: 6,0%), Euroconstruct geht von 1,0% aus (2019: 2,0%). Daran sollte Uzin Utz aufgrund der guten Marktpositionierung und Produktqualität u.E. überproportional partizipieren. Wir sehen aktuell keine Anhaltspunkte dafür, dass z.B. Lieferketten durch den Coronavirus nennenswert beeinträchtigt sind und der Investment Case dadurch negativ beeinflusst wäre.

Fazit: Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Uzin Utz ein erfreuliches Umsatzwachstum mit einer deutlichen Profitabilitätssteigerung. In einem schwachen Gesamtmarkt verlor die Aktie dennoch in der vergangenen Woche zeitweise spürbar. Da der Investment Case jedoch nach wie vor intakt ist, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20169.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°