Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG

Unternehmen: Uzin Utz AGISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.08.2021 Kursziel: 95,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese

Starke Q2-Entwicklung und erneuter Ergebnissprung führen zur Anhebung der Jahresziele

Uzin Utz hat gestern vorläufige Zahlen berichtet. Dank der anhaltend positiven Impulse aus der Bauwirtschaft und begünstigender Ergebniseffekte konnte das Unternehmen die hohe Wachstumsdynamik auch im zweiten Quartal fortsetzen. Als Folge wurden auch die Jahresziele angehoben.

Bereits in Q1 legte Uzin Utz angesichts einer hohen Nachfrage in den Kern- und Wachstumsregionen, ausgeprägten Nachholeffekten sowie umfangreicher Skaleneffekte eine starke Basis für das Gesamtjahr (Q1/21: Umsatz +6,6% yoy; EBIT: +36,6% yoy). Auch in Q2 hat sich die erfreuliche Entwicklung fortgesetzt. Konkret erreichte das Unternehmen ein Erlöswachstum von rund +32,0% auf 117,0 Mio. Euro (MONe: 117,8 Mio. Euro) und abermals einen massiven Ergebnissprung. So lag das EBIT mit rund 17,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (+151,1% yoy) und unseren Prognosen (MONe: 11,3 Mio. Euro). Erneut dürften die hohe Kapazitätsauslastung und damit einhergehende Skaleneffekte sowie der Wegfall von Reise- und Bewirtungskosten das Profitabilitätsniveau gestützt haben. Zudem stellt der Verkauf eines als Finanzinvestition gehaltenen Grundstücks einen positiven Einmaleffekt i.H.v. 1,3 Mio. Euro dar, wodurch die Marge auf beeindruckende 14,5% ausgebaut wurde (Q2/20: 7,6%).

Auf Halbjahressicht markiert das Unternehmen damit trotz der marktbedingten Herausforderungen (u.a. Rohstoffe, Fracht) neue Rekordergebnisse. Aufgrund der komfortablen Ergebnissituation (H1 EBIT: 29,0 Mio. Euro; +87,6% yoy) hob das Management die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr ein EBIT über dem bereits starken Vorjahreswert (EBIT FY20: 40,1 Mio. Euro). Wenngleich wir mit unseren Prognosen eine vorteilhafte Entwicklung und ein nur leicht rückläufiges EBIT antizipiert hatten (MONe EBIT alt: 36,3 Mio. Euro; EBIT-Marge: 8,7%), haben wir unsere kurz- und mittelfristigen Schätzungen entsprechend angepasst.

Bezogen auf das zweite Halbjahr erwarten wir anhaltendes Wachstum der Top- und Bottomline, wenngleich die Ergebnisdynamik u.E. angesichts steigender Materialkosten abflachen dürfte. Vor dem Hintergrund bereits initiierter Preiserhöhungen rechnen wir dennoch mit einem weiter soliden Ertragsniveau (EBIT H2/21: 17,5 Mio. Euro vs. H2/20: 24,7 Mio. Euro). Insofern erwarten wir auf Gesamtjahressicht bei einem Umsatzanstieg von 14,3% ein Ergebniswachstum auf 46,5 Mio. Euro (EBIT-Marge: 10,6%). Dies bestärkt unsere Ansicht, dass das avisierte mittelfristige Profitabilitätsziel (EBIT-Marge über 8%) selbst bei einer Normalisierung der Kostenstrukturen zu konservativ ausfällt. Wir rechnen daher auch in den kommenden Jahren mit einem nachhaltig höheren Margenniveau (Ø EBIT-Marge 2021-2024: 9,5%).

Fazit: Das Wachstumstempo bei Uzin Utz bleibt hoch. Die starken H1-Zahlen legen eine solide Basis für ein neues Rekordjahr. Jedoch dürfte die Ergebnisdynamik in H2 vor dem Hintergrund der Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten leicht abflachen. Mit einem neuen Kursziel von 95,00 Euro bestätigen wir unsere Kaufempfehlung.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22749.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°