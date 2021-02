Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG)

Unternehmen: va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.02.2021

Kursziel: 41,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Feedback Montega CONNECT: Roadshow liefert aufschlussreiches Update zur Impfstoffdistribution und untermauert Investment Case

Wir haben gestern eine virtuelle Roadshow mit va-Q-tec veranstaltet. Der Vorstand hat dabei einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und uns in unserer positiven Meinung zum Investment Case bestärkt. Zudem lieferten die Gesprächsrunden interessante Einblicke zur COVID-19-Impfstoffdistribution.

va-Q-tec beim Transport fast aller Impfstofftypen involviert: Nachdem die ersten Impfstoffe Ende 2020 ihre Zulassung erhalten haben, gewinnt die Distribution laut Vorstand derzeit weiter an Dynamik. va-Q-tec ist dabei nahezu bei jedem Impfstoffhersteller direkt oder indirekt (über Logistikunternehmen) vertreten, was zum einen das Klumpenrisiko mindert und zum anderen verdeutlicht, wie wichtig ein Transport bei konstant niedrigen Temperaturen für die Wirksamkeit der Impfstoffe ist. Gemäß dem Unternehmen sollen rund 50% der deutschen Bevölkerung unter Beteiligung von va-Q-tec mit einem Vakzin versorgt werden. Dementsprechend dürften schon in Q1 erste Beiträge aus der Impfstoffdistribution zu sehen sein (MONe: 2,2 Mio. Euro). Der Großteil der Erlöse sollte jedoch erst im zweiten Halbjahr verbucht werden, wenn weitere Hersteller eine Zulassung erhalten und die Verteilung hochfahren.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoffgenehmigung in der EU: Zusätzlich hat die EUArzneimittelbehörde EMA am 16.02. bekanntgegeben, einen Antrag auf die Zulassung eines Impfstoffes des US-Konzerns Johnson & Johnson erhalten zu haben. Der Impfstoff soll in einem beschleunigten Verfahren geprüft und eine Entscheidung bis voraussichtlich Mitte März getroffen werden. Wenn sich unsere Vermutung bewahrheitet, dass Johnson & Johnson hinter der von va-Q-tec bereits verkündeten Rahmenvereinbarung steckt, dürften im Erfolgsfall erste Erlösbeiträge daraus ebenfalls schon in das Q1 fallen. Darüber hinaus sollte eine entsprechende Bekanntgabe die Ungewissheit über die von uns aus dem Rahmenvertrag erwarteten Umsätze (MONe: Gesamtvolumen 8,5 Mio. Euro) erheblich reduzieren und dem Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit bei der Produktion der hierfür benötigten Boxen und Container liefern.

Zweistellige Wachstumsraten auch nach COVID-19-Sonderkonjunktur: Bezüglich der mittelfristigen Aussichten gab sich das Management weiterhin äußerst optimistisch. So seien Wachstumsraten von 15 bis 20% auch nach dem antizipierten Wachstumsschub in diesem Jahr durchaus realistisch (MONe Umsatz CAGR 2021-2024: 13,9%). Wesentliche Treiber hierfür sind u.a. nachhaltige Geschäftsbeziehungen mit den im Zuge der Impfstoffverteilung gewonnenen Neukunden, der Launch neuer Produkte und eine gestiegene Wahrnehmung im globalen Logistikmarkt. Bei der EBITDA-Marge sieht das Unternehmen die 20%-Marke in naher Zukunft als erreichbar an (MONe: 21,8% in 2022). Entscheidend hierfür sind Anwendungen mit höheren Margen im Produktsegment, Skalierungseffekte bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie ein wachsender Anteil des Servicegeschäfts.

Fazit: Die Gespräche mit va-Q-tec haben uns in unserer Meinung vom Investment Case bestärkt. Sowohl kurz- als auch langfristig sehen wir zahlreiche Treiber, die für ein nachhaltiges Wachstum sorgen sollten. Wir bestätigen daher unser Rating und das Kursziel.

