Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG)

Unternehmen: va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.02.2021

Kursziel: 41,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Vorläufige Zahlen: Umsatz und EBITDA nur geringfügig unter unseren Prognosen - Guidance bekräftigt Wachstumsaussichten

va-Q-tec hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen unserer Prognosen liegen.

Starkes Schlussquartal im Produktsegment: Der Erlös stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 72,1 Mio. Euro (+11,5% yoy), womit die vom Unternehmen gegebene Prognose (10-15% Wachstum) erfüllt und unsere Schätzung (73,6 Mio. Euro) nur leicht unterschritten wurde. Auch das erzielte EBITDA liegt mit 11,4 Mio. Euro (+17,9% yoy; 15,8% Marge) sowohl im Rahmen der Guidance (über 15,0%) als auch nur geringfügig unter unserer Erwartung (12,0 Mio. Euro; 16,3% Marge) und nur leicht unter den Prognosen des Konsensus (12,3 Mio. Euro). Eine höhere Marge wurde lediglich von ungünstigen Wechselkursentwicklungen verhindert. So wuchs das um FX-Effekte bereinigte EBITDA auf 12,2 Mio. Euro (+27,1% yoy).

Besonders überzeugend war u.E. die Q4-Performance des Produktsegments. Während das Geschäft mit den VIPs nach neun Monaten noch einen Umsatzrückgang von -15,9% verzeichnete, stieg der Erlös im Schlussquartal um 76,1% yoy (+28,4% qoq), wodurch für das Gesamtjahr lediglich ein Rückgang von -0,8% yoy (MONe: -4,5% yoy) zu Buche steht. Dementsprechend zuversichtlich sind wir, dass das Produktsegment nach zwei Jahren mit rückläufigen Erlösen in 2021 wieder zum Wachstum beitragen wird (MONe: +10,8% yoy). Auch das Systemsegment verzeichnete ein gutes Schlussquartal. Im Vergleich zu Q3 konnten die Erlöse um 28,9% auf 5,1 Mio. Euro zulegen, wodurch sie im Gesamtjahr um 29,5% auf 19,5 Mio. Euro (2019: 15,1 Mio. Euro) stiegen. Lediglich im Dienstleistungssegment lag der Umsatz leicht unterhalb der Q3-Zahlen (7,9 Mio. Euro; -1,4% qoq), bereits in Q1 2021 erwarten wir jedoch einen deutlichen Anstieg auf 9,8 Mio. Euro (+19,5% yoy; +23,4% qoq), der aus ersten Umsätzen aus der Impfstoffverteilung resultieren sollte.

Signifikantes Umsatzwachstum und weitere Margen-Steigerung erwartet: Nach dem insgesamt sehr zufriedenstellenden Wachstum in 2020 dürfte das laufende Geschäftsjahr einen noch deutlicheren Erlösanstieg liefern, sodass das Unternehmen aktuell von einem Umsatz zwischen 90 und 100 Mio. Euro für 2021 ausgeht, was eine Wachstumsrate zwischen 24,8% und 38,7% impliziert. Entscheidend ist laut Vorstand dabei, wie schnell die COVID-19-Impfstoffdistribution hochgefahren wird. Nachdem u.E. Johnson & Johnson der Impfstoffhersteller ist, mit dem va-Q-tec einen Rahmenvertrag über die Impfstoffverteilung geschlossen hat, und der Impfstoff des US-Konzerns bereits im März zugelassen werden könnte, rechnen wir mit einem zügigen Ramp-up und sehen das obere Ende der Guidance daher als gut erreichbar an (MONe: 101,5 Mio. Euro). Ergebnisseitig erwartet va-Q-tec in 2021 eine weitere Ausweitung der Marge, die nicht näher quantifiziert wird. Aus unseren Unternehmensgesprächen und aufgrund des antizipierten Wachstums des margenstarken Servicegeschäfts prognostizieren wir unverändert eine EBITDA-Marge von 18,6% (+280 BP).

Fazit: va-Q-tec setzte auch in 2020 seinen Wachstumskurs erfolgreich fort, der sich in 2021 nochmal deutlich beschleunigen sollte. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 41,00 Euro.

