Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG)

va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

12.11.2021

Kursziel: 42,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Nicolas Gruschka

Stärkstes Q3 der Firmengeschichte befördert va-Q-tec auf die Zielgerade zum nächsten Umsatzmeilenstein

va-Q-tec hat vorgestern starke Q3-Zahlen veröffentlicht und im Zuge dessen bekräftigt, die Guidance für das laufende Jahr am oberen Ende erreichen zu wollen. Zur Beibehaltung des dynamischen Wachstumskurses auch über das laufende Jahr hinaus wurde derweil kürzlich eine Kapitalerhöhung vollständig platziert. Mit der gestärkten Kapitalbasis erachten wir va- Q-tec als weiterhin aussichtsreich positioniert, um in den kommenden Quartalen vom anhaltend starken Sentiment im TempChain-Geschäft profitieren zu können.

Umsatz und EBIT trotz starker Vorjahresbasis weiterhin mit zweistelligem Zuwachs: In Q3 konnte va-Q-tec den Konzernerlös um 48,3% yoy auf 26,1 Mio. Euro erneut signifikant steigern. Auf Segmentebene entwickelte sich das System-Geschäft mit einem Wachstum von 139,4% yoy auf 9,4 Mio. Euro besonders dynamisch. Der starke Anstieg resultierte hier insbesondere aus den anhaltenden globalen Kampagnen im Zusammenhang mit den temperatursensiblen CoVid-19-Impfstoffen, für deren Transporte va-Q-tecs Thermocontainer (va-Q-pal SI) weltweit eingesetzt werden. Auch das margenstarke Service- Segment konnte sein Wachstum erneut beschleunigen und erzielte mit einem Zuwachs von 42,7% yoy auf 11,4 Mio. Euro die höchste Wachstumsrate der letzten sieben Quartale. Einzig das von der Nachfrage nach energieeffizienten Kühl- und Gefriergeräten geprägte Produkt- Geschäft konnte nicht an das starke erste Halbjahr (H1: +60,3% yoy) anknüpfen und verzeichnete einen Rückgang von 12,1% yoy auf 4,5 Mio. Euro. Als wesentlichen Grund hierfür sehen wir jedoch vornehmlich temporäre nachfragebedingte Beschränkungen als Resultat der global angespannten Produktions- und Lieferketten (u.a. Chip-Mangel). Auf Konzernebene ist darüber hinaus neben dem weiterhin ausgeprägten Healthcare-Exposure (9M: 76%; Vj.: 75%) v.a. der deutliche Erlösanstieg der ausländischen Tochtergesellschaften auf 19% (Vj.: 11%) hervorzuheben, der die Fortschritte der avisierten Expansion belegt.

Auch das EBITDA führte seinen dynamischen Wachstumskurs mit einem Anstieg von 64,9% yoy auf 4,4 Mio. Euro fort, wodurch die Marge im Jahresvergleich um 180 BP auf 17,0% ausgeweitet werden konnte. Die im Vergleich zum Vorquartal (Marge: 18,3%) niedrigere Profitabilität ist indes v.a. auf derzeit massiv erhöhte Verpackungs- und Frachtkosten zurückzuführen, die auch va-Q-tec mit seinem logistikintensiven Geschäft spürt.

Management bekräftigt oberes Ende der Guidance: Angesichts des erzielten 9M-Niveaus (Umsatz: +37,8% yoy auf 73,4 Mio. Euro; EBITDA: +51,3% yoy auf 13,5 Mio. Euro) hat der Vorstand nochmals bekräftigt, einen Umsatz am oberen Ende des Zielkorridors (90-100 Mio. Euro) erreichen zu wollen. Angesichts des ungebrochen starken Sentiments im TempChain- Geschäft erachten wir dies als realistisch, was sich in unserer bereits leicht über der Guidance liegenden Erlösprognose widerspiegelt. Als erfreuliches Indiz werten wir dabei, dass der Vorstand im Zuge des Q3-Reportings betont hat, dass etwa das Momentum im wichtigen Service-Bereich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals weiter anhält.

Kapitalerhöhung zur Stärkung der EK-Basis und Finanzierung des weiteren Wachstums: Zudem hat va-Q-tec in dieser Woche die erfolgreiche Platzierung einer Barkapitalerhöhung vermeldet. Im Zuge der Maßnahme wurde das Grundkapital demnach um rund 2,5% auf 13,42 Mio. Euro erhöht. Die 325.498 neuen Aktien sind dabei vollständig von Lupus alpha Asset Management gezeichnet worden. Aus dem Emissionspreis von 26,10 Euro je Aktie ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 8,5 Mio. Euro aus der Transaktion, die dem Konzern neben einer Verbreiterung der Aktionärsstruktur und einer Stärkung der Bilanzstruktur somit insbesondere weiteren Handlungsspielraum verschafft, um die attraktiven Wachstumspotenziale in den adressierten Märkten thermischer Isolationslösungen und temperaturgeführter Lieferketten auch in den kommenden Quartalen mit hohem Tempo heben zu können.

Fazit: Die insgesamt starken Q3-Zahlen und die erneute Bekräftigung, das obere Ende des gesteckten Umsatzziels in diesem Jahr zu erreichen, bestätigt unsere positive Sicht auf den Investment Case, der auch im nächsten Jahr von positivem Newsflow geprägt sein dürfte. Die durchgeführte Kapitalerhöhung bietet indes genügend Handlungsspielraum für weitere Investitionen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gesunden Bilanzrelation. Im Zuge eines Analystenwechsels bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro.

