Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG)

va-Q-tec AG

30.03.2022

Kaufen

30.03.2022

FY-Zahlen im Einklang mit Prelims - Mittelfristziele untermauern va-Q-tecs attraktives Potenzial über aktuelle Corona-Effekte hinaus

va-Q-tec hat gestern den Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt, der die vorläufigen Zahlen vollständig bestätigt. Zudem hat der Vorstand neben der Guidance für das Jahr 2022 auch eine neue Mittelfristprognose veröffentlicht, welche die aussichtsreiche Positionierung des Konzerns in den Wachstumsmärkten der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik unterstreicht und auf eine Fortsetzung des zweistelligen Wachstumskurses schließen lässt.

Umsatz und EBITDA dürften auch 2022 zweistellig wachsen: Für 2022 erwartet das Management demnach einen Umsatz zwischen 115 und 122 Mio. Euro zu erzielen (+10,5% yoy bzw. 17,2% yoy), was unsere Schätzung (117,4 Mio. Euro) bestätigt. Erneut dürfte dabei das für va-Q-tec wichtige Geschäft mit HealthCare-Kunden mit rund 75% (Vj.: 78%) den Löwenanteil ausmachen. Wenngleich die Corona-Impfstoff-Distribution in den westlichen Ländern gegenüber der intensiven Ramp-up-Phase in 2021 leicht an Dynamik verlieren sollte, erwarten wir im Zuge der steigenden globalen Penetration u.a. aus Afrika und Südamerika eine zunehmende Nachfrage, sodass der Anteil des Corona-bezogenen Geschäfts am Konzernerlös auf einem nahezu konstanten Niveau bleiben dürfte (MONe 2022: 20%; Vj.: 23%). Weiter positiv hervorzuheben ist die weitgehende Konjunkturresistenz des Geschäftsmodells, sodass wir vorerst keine wesentlichen Einschränkungen durch die aktuelle geopolitische Lage im Rahmen des Ukraine-Russland-Konflikts erwarten.

Auf EBITDA-Ebene erwartet das Management hingegen eine stagnierende bis leicht steigende Marge (2021: 18,0%). Im Wesentlichen dürfte das Jahr 2022 demnach noch von inflationären Materialpreisen sowie signifikant gestiegenen Frachtkosten geprägt sein, sodass auch wir unsere Ergebnisschätzungen reduzieren.

Mittelfristziele untermauern Wachstumspfad: Die mittelfristige Unternehmensplanung stellt bis in das Jahr 2025 einen Umsatz von 160 bis 180 Mio. Euro (CAGR 2021-25: 11,4% bzw. 14,7%) bei einer EBITDA-Marge zwischen 22 und 26% in Aussicht. Neben der global steigenden Bedeutung von temperaturkontrollierten Logistik-Lösungen für den HealthCare-Markt dürfte va-Q-tec dabei u.a. auch sein Engagement in neuen Märkten (z.B. Mobilität und Food) intensivieren. So hat bspw. zuletzt die Aufmerksamkeit für energieeffiziente Produktions- und Transportlösungen im Zuge des Russland-Konflikts zugenommen, was zusätzlichen Auftrieb für va-Q-tecs Lösungen bringen sollte. Entsprechend erwarten wir im Zuge dessen etwa ein steigendes Exposure im TempChain-Service-Geschäft, was zu einer sukzessiven Margenausweitung führen würde. Wenngleich wir vom Wachstumspotenzial und den daraus entstehenden Skaleneffekten unverändert überzeugt sind, erscheinen unsere bisherigen Prognosen zu offensiv, sodass wir diese reduzieren und uns ergebnisseitig am oberen Ende der avisierten Bandbreite positionieren.

Fazit: Der Ausblick auf 2022 sowie die neuen Mittelfristziele sind u.E. ein positives Signal an den Kapitalmarkt, dass sich der zweistellige Wachstumskurs auch über die „Corona- Sonderkonjunktur“ hinaus fortsetzen sollte. Infolge von Prognoseanpassungen bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 36,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro).

