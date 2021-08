Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec AG

Unternehmen: va-Q-tec AGISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.08.2021 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

va-Q-tec erhöht das Wachstumstempo und nimmt oberes Ende des Umsatzziels ins Visier

va-Q-tec hat gestern die Zahlen zum Q2/21 vorgelegt und die Umsatz-Guidance auf das obere Ende der Zielbandbreite konkretisiert.

Umsatzdynamik zieht an: In Q2 erzielte va-Q-tec ein starkes Umsatzwachstum i.H.v. +38,0% yoy auf 24,9 Mio. Euro, womit unsere Erwartung (26,2 Mio. Euro) zwar leicht untertroffen wurde, die Wachstumsdynamik gegenüber Q1 (+27,1% yoy) sich aber weiter deutlich erhöhte. Besonders dynamisch entwickelte sich mit rund +74% yoy das Produktsegment, das u.a. durch die seit Anfang März geltenden neuen EU-Energieeffizienzlabel für Kühl- und Gefriergeräte beflügelt wird. Das Systemsegment profitierte insbesondere von einer anhaltend hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Einwegcontainern ('va-Q-pal SI') für die Corona-Impfstoffdistribution in schwer zugängliche Gebiete und wuchs mit +32,5% yoy. Auch im Service-Segment legten die Erlöse mit +28,3% yoy erstmals seit Q2/20 wieder zweistellig zu. Als Treiber fungierten neben der Beteiligung an der Pandemiebekämpfung der weitere Ausbau der Kundenbasis und ein starkes Vermietungsgeschäft kleinerer Thermoboxen für Transporte auf der 'letzten Meile'. Die Vielfalt der Anwendungsfelder von va-Q-tecs Produktportfolio kommt auch darin zum Ausdruck, dass das direkt der Corona-Pandemie zuordenbare Geschäft in H1/21 lediglich 13% der Umsatzerlöse ausmachte.

Hohe Frachtkosten: Das EBITDA stieg in Q2 leicht unterproportional um +30,5% yoy auf 4,5 Mio. Euro (MONe: 4,8 Mio. Euro). Trotz einer sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch dem Vorquartal verbesserten Rohertragsmarge (+340 BP yoy; +170 BP qoq) sowie einer jeweils geringeren Personalaufwandsquote (-100 BP yoy; -50 BP qoq) fiel die EBITDA-Marge mit 18,2% etwas geringer aus als in den beiden Vergleichszeiträumen (19,2% bzw. 20,5%). Grund hierfür sind deutlich überproportional gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (+66,5% yoy), worin sich u.a. der starke Anstieg der Logistik- und Frachtkosten niederschlug. Hervorzuheben ist hierbei allerdings, dass diese im Services-Segment überwiegend von den Kunden zu tragen sind, während va-Q-tec i.d.R. nur für Repositionierungen in der Mietflotte aufkommt. Darüber hinaus deutete der Vorstand im gestrigen Earnings Call an, das Margenlevel in H2 - anders als im Vorjahr - halten oder sogar leicht steigern zu können.

Guidance konkretisiert: Dementsprechend bekräftigte va-Q-tec die Zielsetzung einer auf Gesamtjahressicht überproportionalen EBITDA-Steigerung. Zudem grenzte der Vorstand die Umsatz-Guidance von 90 bis 100 Mio. Euro nun erwartungsgemäß auf das obere Ende ein und zeigte sich zuversichtlich, ab dem kommenden Jahr nachhaltig positive Free Cashflows zu erzielen. Dabei sollen auch die in H2 wachstumsbedingt weitgehend gleichbleibend hohen CAPEX (H1: 10,9 Mio. Euro) ab 2022 deutlich sinken. Wir haben unsere CAPEX-Prognose für 2021 leicht erhöht (MONe: 21,5 Mio. Euro; Investitionsquote 21,2%), fühlen uns mit unseren operativen Prognosen ansonsten aber unverändert wohl.

Fazit: va-Q-tec dürfte auch in H2 weiter dynamisch wachsen und dabei das Margenniveau gegenüber Vorjahr deutlich ausbauen. Wir sehen durch den Megatrend Energieeffizienz weit über die langwierige Corona-Pandemie hinaus für das Unternehmen vielversprechende Perspektiven und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 42,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22770.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°