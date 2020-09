Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: VLA FP

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.09.2020

Kursziel: €7,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,40.

Zusammenfassung:

Valneva hat einen neuen Vertrag über die Lieferung von Ixiaro an das US-Verteidigungsministerium (DoD) angekündigt. Wie Valneva im H1/20-Bericht mitteilte, hat der neue Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren. Der Wert des ersten (Basis-) Vertragsjahres beträgt USD61 Mio. In den folgenden zwei Jahren hat das Verteidigungsministerium die Option, Ixiaro im Wert von insgesamt USD76 Mio. bis USD105 Mio. zu erwerben. Der neue Vertrag folgt einem früheren Ixiaro-Kontrakt mit dem DoD im Wert von USD70 Mio., der im Januar 2019 unterzeichnet wurde und im Q2/20 endete. Die erhöhte Visibilität dieses neuen längerfristigen Vertrags bietet eine wertvolle Unterstützung für das Impfstoffgeschäft von Valneva, das derzeit durch weniger Reisen infolge der SARS-CoV-2-Pandemie beeinträchtigt wird. Am 8. September kündigte Valneva außerdem die Einleitung der Phase-III-Studie ihres Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 an. Die Einleitung dieser Studie erfolgt vor dem im H1/20-Bericht für Q4/20 festgelegten Zeitpunkt. Valneva wird voraussichtlich bis Ende des Jahres weitere positive Nachrichten generieren. Diese werden voraussichtlich den Abschluss eines vollständigen Liefervertrags zwischen Valneva und der britischen Regierung für den SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten VLA2001, der noch in diesem Jahr in klinische Studien aufgenommen wird, beinhalten. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie des

Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 in den nächsten Monaten vorliegen. Vorausgesetzt, dass diese, wie wir erwarten, positiv sind, sollte vor Ende dieses Jahres auch eine Ankündigung zum Abschluss der Phase-III-Strategie für VLA15 erfolgen. Unsere Prognosen bleiben unverändert, und wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von €7,40 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.40 price target.

Abstract:

Valneva has announced a new contract for the supply of Ixiaro to the U.S. Department of Defense (DoD). As Valneva flagged in the H1/20 report, the new contract spans three years. The value of the first (base) year of the contract is USD61m. During the succeeding two years the DoD has the option to purchase US76m - USD105m of Ixiaro. The new contract follows a previous Ixiaro contact with the DoD worth USD70m signed in January 2019 which ended in Q2/20. The increased visibility provided by this new longer term contract provides valuable support to Valneva's vaccines business which is currently adversely affected by reduced travel as a consequence of the SARS-CoV-2 pandemic. On 8 September Valneva also announced the initiation of the phase III trial of its Chikungunya vaccine candidate VLA1553. The initiation of this trial comes ahead of the Q4/20 timing guided for in the H1/20 report. Valneva looks set to generate further positive newsflow between now and the end of the year. This includes finalisation of a full supply agreement between Valneva and the UK government for the SARS-CoV-2 vaccine candidate VLA2001, which is expected to enter clinical trials later this year. The results of the second phase II study of the Lyme Disease vaccine candidate VLA15 are also due over the next few months. Providing, as we expect, that these are positive, an annoucement on finalisation of the phase III strategy for VLA15 should be forthcoming before the end of this year. Our forecasts are unchanged and we maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of €7.40.

