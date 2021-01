Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

^

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SEISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 14.01.2021 Kursziel: EUR11,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten- Letzte Ratingänderung: Heute (zuvor: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 8,40 auf EUR 11,00.

Zusammenfassung: Valneva hat bekanntgegeben, dass Verhandlungen mit der Europäischen Kommission (EK) über die Lieferung von bis zu 60 Mio. Dosen ihres COVID-19-Impfstoffs VLA2001 weit fortgeschritten sind. Vorbehaltlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Verhandlungen, der erfolgreichen Entwicklung des Impfstoffs und der behördlichen Zulassung erwarten wir, dass Valneva 2022 60 Mio. Dosen an die EK liefert. Die Nachricht von einem wahrscheinlichen Deal mit der EK folgt einer im September letzten Jahres abgeschlossenen Vereinbarung zur Lieferung bis 190 Mio. Dosen von VLA2001 an die britische Regierung. Die 60 Mio. Dosen, die Valneva in der zweiten Jahreshälfte an die britische Regierung liefern soll, werden für das Unternehmen einen Umsatz von EUR470 Mio. generieren (das entspricht EUR7,83 pro Dosis). Diese Preisgestaltung spiegelt die Investition der britischen Regierung in die Impfstoffanlage von Valneva in Livingston, Schottland, wider. Valneva verfügt nun über ausreichende Kapazitäten in Livingston und in seiner Abfüll- und Fertigstellunganlage in Solna in Schweden, um sowohl die britischen als auch die EK-Verträge zu erfüllen. Daher sind keine Investitionen der EK erforderlich. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass das Risiko des VLA2001-Projektes durch den Start der Phase-I-Studie im Dezember reduziert wurde, erwarten wir, dass die Preise für die EK höher sein werden als für die britische Regierung. Wir gehen von EUR8,50 pro Dosis aus, was unserer Prognose für 2022 einen Umsatz von EUR510 Mio. hinzufügt. Aufgrund der Aufwärtskorrektur unserer Prognosen für 2022 erhöhen wir unser Kursziel von EUR8,40 auf EUR11,00. Wir senken jedoch die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen, um das nach der jüngsten Aufwertung des Aktienkurses verringerte Aufwärtspotenzial widerzuspiegeln.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 8.40 to EUR 11.00.

Abstract: Valneva has announced that it is in advanced discussions with the European Commission (EC) for the delivery of up to 60m doses of its COVID-19 vaccine, VLA2001. Subject to the satisfactory conclusion of negotiations, successful development of the vaccine and regulatory approval, we expect Valneva to deliver 60m doses to the EC in 2022. The news of a likely deal with the EC follows an agreement finalised in September last year to supply up to 190m doses of VLA2001 to the UK Government. The 60m doses which Valneva is scheduled to deliver to the UK Government in the second half of this year will generate revenue for the company of EUR470m (equivalent to EUR7.83 per dose). This pricing reflects the UK Government's investment in Valneva's vaccine facility in Livingston, Scotland. Valneva now has sufficient capacity in place at Livingston and at its fill-and-finish operation at Solna in Sweden to fulfil both the UK and the EC contracts and so investment from the EC will not be required. Against this background, and given that the VLA2001 project has been partially derisked through the start of the Phase I trial in December, we expect that pricing to the EC will be higher than to the UK Government. We assume EUR8.50 per dose, which adds EUR510m in revenue to our 2022 forecast. On the basis of the upward revision to our 2022 forecasts, we raise our price target from EUR8.40 to EUR11.00. However, we lower the recommendation from Buy to Add to reflect the reduced upside potential following recent share price appreciation.

