Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SEISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.04.2021 Kursziel: EUR13,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.01.2021 (vorher: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 13,50.

Zusammenfassung: Valneva hat positive Ergebnisse der Phase-1/2-Studie ihres COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 bei 153 gesunden Erwachsenen bekannt gegeben. VLA2001 wurde ohne Sicherheitsbedenken gut vertragen. Die Serokonversionsraten für S-Protein-bindende IgG-Antikörper betrugen 89,8% in der mittleren Dosis und 100% in der hohen Dosisgruppe. Der Serokonversionsfaktor (Verhältnis des Antikörpertiterwerts nach der Impfung zum Wert vor der Impfung) gegenüber dem Ausgangswert zwei Wochen nach Abschluss des Zwei-Dosis-Plans betrug 26 in der mittleren Dosis und 86 in der hohen Dosisgruppe. Valneva plant nun, die Phase-3-Studie von VLA2001 bis Ende dieses Monats zu starten, und erwartet, dass im Herbst ein Zulassungsantrag bei der britischen Regulierungsbehörde eingereicht wird. Auf der Grundlage von Konsultationen mit der britischen Regierung, die die Entwicklung von Impfstoffen für Virusvarianten sowie die Anforderungen der britischen Auffrischungskampagne umfassen, hat Valneva jedoch angegeben, dass die Abgabe der ersten 60 Mio. Dosen sich ins erste Quartal 2022 hineinziehen wird. Die Abgabe all dieser Dosen war zuvor für 2021 geplant, aber wir gehen jetzt von einer 50/50-Aufteilung zwischen 2021 und 2022 aus. In der Zwischenzeit macht Valneva weiterhin zügige Fortschritte bei der Entwicklung ihrer Nicht-COVID-19-Pipeline. Die Ergebnisse der dritten Phase-2-Studie mit dem Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15, an der eine pädiatrische Population teilnimmt, werden Mitte des Jahres erwartet. Die Phase-3-Studie wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 beginnen. Vorbehaltlich des positiven Ergebnisses dieser Studie und der behördlichen Genehmigung wird die Zulassung für das erste Halbjahr 2025 erwartet. Darüber hinaus wird die Auslesung des primären Endpunkts der Phase-3-Studie des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 Mitte dieses Jahres erwartet. Mehrere Unternehmen entwickeln Chikungunya-Impfstoffe, aber VLA1553 war der erste Impfstoffkandidat, der die Phase 3 erreichte, und ist auch der einzige Impfstoffkandidat mit dem Potenzial, nach einer Einzeldosierung eine Langzeitimmunität zu bieten. Dies deutet darauf hin, dass die ersten Einnahmen aus dem Impfstoff im Jahr 2023 erzielt werden könnten. Der Wert des Chikungunya-Impfstoffmarktes wird auf USD500 Mio. geschätzt, wovon USD250 Mio. auf den Reisemarkt entfallen. Wir behalten unser Kursziel von EUR13,50 bei, stufen jedoch das Rating auf Kaufen (zuvor: Hinzufügen) hoch, um das Aufwärtspotenzial von über 25% widerzuspiegeln.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 13.50 price target.

Abstract: Valneva has announced positive results of the phase 1/2 trial of its COVID-19 vaccine candidate VLA2001 in 153 healthy adults. VLA2001 was well tolerated with no safety concerns identified. Seroconversion rates for S-protein binding IgG antibodies were 89.8% in the medium-dose and 100% in the high-dose group. Geometric Mean Fold Rise (ratio of the post-vaccination antibody titre value to the pre-vaccination value) from baseline two weeks after completion of the two-dose schedule, was 26 in the medium-dose and 86 in the high-dose group. Valneva now plans to start the VLA2001 phase 3 trial by the end of this month and expects to make a licensure submission to the regulatory authority in the UK this autumn. However, on the basis of consultations with the UK government, which include variant vaccine development as well as the requirements of the UK booster campaign, Valneva has indicated that the delivery of the first 60m doses will stretch into Q1 2022. Delivery of all these doses was previously scheduled for 2021, but we now assume a 50/50 split between 2021 and 2022. Meanwhile, Valneva continues to make brisk progress with the development of its non-COVID-19 pipeline. Results from the third phase 2 trial of the Lyme Disease vaccine candidate VLA15, which includes a pediatric population, are expected at mid-year. The phase 3 trial is expected to start in Q3 2022. Subject to this trial's positive outcome and regulatory approval, first licensure is anticipated for H1 2025. In addition, the primary endpoint read-out from the Phase 3 trial of the chikungunya vaccine candidate VLA1553 is expected at mid-year. Several companies are developing chikungunya vaccines, but VLA1553 was the first vaccine candidate to reach phase 3 and is also the only single-shot vaccine candidate with the potential to provide long term vaccination after a single immunisation. This suggests that first revenues from the vaccine could be forthcoming in 2023. The value of the chikungunya vaccine market is estimated at USD500m, of which the traveller market accounts for USD250m. We maintain our price target of EUR13.50 but raise the rating to Buy (previously: Add) to reflect upside potential of over 25%.

°