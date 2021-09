Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG

Unternehmen: Vectron Systems AG

ISIN: DE000A0KEXC7

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg

1.HJ 2021: Fiskalisierungseffekt treibt Umsatz- und Ergebnis auf neue Rekordhöhen, Guidance für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert, Prognosen und Kursziel leicht angehoben

Die ersten sechs Monate 2021 waren bei der Vectron Systems AG (kurz: Vectron) von zwei gegenläufigen Effekten geprägt. Einerseits hatten die staatlich verordneten Schließungen im Gastronomiegewerbe, die bis in das zweite Quartal 2021 angedauert haben, zu starken Umsatzeinbrüchen beim wichtigsten Kundenkreis der Gesellschaft geführt. Demgegenüber stehen jedoch positive Effekte im Zusammenhang mit der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme, für die in vielen Bundesländern die Nichtbeanstandungsfrist auf den 31.03.2021 verlängert wurde. Dieser Sondereffekt hat die pandemiebedingten Auswirkungen deutlich kompensiert und die Vectron hat in den ersten sechs Monaten 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,91 Mio. EUR (VJ: 12,60 Mio. EUR) einen neuen Halbjahresrekord-Wert erreicht. Zusätzlich dazu hat die 100 %ige und bislang noch nicht vollkonsolidierte Tochtergesellschaft bonVito GmbH Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Nach der notariellen Beurkundung wird die bonVito GmbH im zweiten Halbjahr 2021 auf die Vectron Systems AG rückwirkend zum 01.01.2021 verschmolzen.

Der erreichten dynamischen Umsatzentwicklung steht eine nur unterproportionale Entwicklung der operativen Kosten gegenüber, so dass mit einem EBITDA in Höhe von 3,86 Mio. EUR (VJ: -1,32 Mio. EUR) auch auf Ergebnisebene ein neuer Halbjahresrekord aufgestellt wurde. In unseren Schätzungen bis zur Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen hatten wir für das Gesamtjahr 2021 ein EBITDA in Höhe von 3,52 Mio. EUR prognostiziert, welches bereits nach sechs Monaten übertroffen worden ist. Wäre die bonVito GmbH schon in den Halbjahreszahlen voll konsolidiert, dann hätte die Gesellschaft ein EBITDA in Höhe von 4,28 Mio. EUR ausgewiesen.

Das Vectron-Management hat mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2021 erstmals im laufenden Geschäftsjahr eine konkrete Guidance ausformuliert. Nachdem im Geschäftsbericht 2020 lediglich eine EBITDA- Verbesserung gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 (EBITDA 2020: -2,19 Mio. EUR) in Aussicht gestellt war, sieht die aktualisierte Guidance deutlich vielversprechender aus. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet der Vorstand, inklusive bonVito GmbH, mit Umsätzen in einer Bandbreite von 40,9 bis 42,4 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen 4,5 und 5,5 Mio. EUR. Diese Prognose ist vor dem Hintergrund der im ersten Halbjahr 2021 erreichten Werte unseres Erachtens ein sehr wahrscheinliches Szenario. Um die jeweilige Mitte der Prognosebandbreite zu erreichen, müsste die Vectron, inklusive der bonVito GmbH, im zweiten Halbjahr nur noch Umsätze in Höhe von 19,24 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 0,72 Mio. EUR erwirtschaften. Wir stufen dies als eine vorsichtige Guidance, in der eine Abschwächung der Sonderkonjunktur sowie Unsicherheiten hinsichtlich des weiteren Pandemieverlaufs berücksichtigt sind.

Angesichts der nun konkreten Unternehmens-Guidance sowie des erfolgreichen ersten Halbjahres 2021 heben wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 an. Mit erwarteten Umsätzen in Höhe von 41,35 Mio. EUR (bisher: 38,58 Mio. EUR) und einem erwarteten EBITDA in Höhe von 5,40 Mio. EUR (bisher: 4,18 Mio. EUR) liegen wir innerhalb der Guidance-Bandbreite. Analog dazu nehmen wir eine leichte Anpassung der 2022er Prognosen vor, während wir die Prognosen des Geschäftsjahres 2023 nahezu unverändert lassen. Grundsätzlich sollte der Wegfall der Fiskalisierungsumsätze von einem steigenden Digitalisierungsgeschäft aufgefangen werden.

Wir haben unser DCF-Bewertungsmodell angepasst und infolge der angehobenen Prognosen eine leichte Kurszielsteigerung auf 22,00 EUR (bisher: 21,55 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22862.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 03.09.21 (08:07 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 03.09.21 (10:00 Uhr)

