Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG

Unternehmen: Vectron Systems AGISIN: DE000A0KEXC7

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,55 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg

1.HJ 2021: Neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht, 2021er Prognosen leicht erhöht, Kursziel: 21,55 EUR; Rating: KAUFEN

Die Vectron Systems AG (kurz: Vectron) hat am 20.07.2021 außerordentlich gute vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2021 und damit für das erste Halbjahr 2021 publiziert. Nachdem im ersten Quartal 2021 ein Umsatzanstieg in Höhe von +14,7 % auf 8,6 Mio. EUR erreicht wurde, haben sich die Umsätze im zweiten Quartal 2021 auf 12,5 Mio. EUR (Q2 2020: 5,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt und damit konnte ein neuer Quartals-Rekordwert markiert werden. Auch mit den Halbjahresjahresumsätzen in Höhe von 20,9 Mio. EUR (VJ: 12,60 Mio. EUR) hat die Vectron einen neuen Bestwert aufgestellt. Wir gehen davon aus, dass in der zurückliegenden Berichtsperiode insbesondere der so genannte Fiskalisierungseffekt für signifikante Umsatzeffekte gesorgt hat. Als verlängerte Nichtbeanstandungsfrist für die TSE-konforme Umrüstung der Kassensysteme war der 31.03.2021 festgelegt. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber im Rahmen der Überbrückungshilfe III die Förderung von Digitalinvestitionen bis zu 20.000 EUR einbezogen, was für die Gastronomen, trotz Corona-bedingten Schließungen, ein wichtiger Investitionsanreiz darstellt.

Infolge des spürbaren Umsatzanstiegs ist das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 überraschend deutlich auf 3,9 Mio. EUR (VJ: -1,3 Mio. EUR) angestiegen. Skaleneffekte infolge der starken Umsatzausweitung dürften zum Erreichen dieser neuen Rekordmarke geführt haben. Hier sind die Umsätze der 100%- Beteiligung bonVito GmbH, die im ersten Halbjahr Umsätze in Höhe von 1,5 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 0,4 Mio. EUR erwirtschaftet hat, nicht enthalten.

Angesichts der über unseren Erwartungen liegenden Umsatz und insbesondere Ergebnisentwicklung passen wir unsere bisherigen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 (siehe Researchstudie vom 10.06.2021) nach oben an. Nun prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 38,58 Mio. EUR (bisher: 34,62 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 4,18 Mio. EUR (VJ: 3,52 Mio. EUR). Unsere Schätzungen sind dabei konservativ gehalten, da wir beispielsweise die Auswirkungen neuer Corona-Varianten auf das Gastronomiegeschäft derzeit nicht einschätzen können. Wir gehen davon aus, dass das Vectron-Management mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes (31.08.2021) eine neue Guidance kommunizieren wird.

Die leichte Anhebung der Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2021 haben eine leichte Erhöhung des Kursziels auf 21,55 EUR (bisher: 21,15 EUR) zur Folge. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 12,68 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

