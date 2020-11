Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG)

Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.11.2020

Kursziel: 20,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Potenziale aus Vertragsverlängerungen ergeben Höherbewertung

In der neuesten Unternehmenspräsentation von Vita 34 sind erstmalig genauere Einzelheiten zur bevorstehenden Verlängerung von Altverträgen aufgeführt. Wir haben dies nun zum Anlass genommen, um unsere Annahmen zu plausibilisieren bzw. die kurz- bis langfristigen Prognosen anzupassen.

Laut Vita 34 werden in den nächsten Jahren durchschnittlich 5.000 Altverträge pro Jahr auslaufen. Das Management geht davon aus, dass der Churn bei unter 2% liegen wird. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Gebühr bei Verlängerung der Einlagerung von 120 Euro p.a. dürfte daraus ab 2021 ein zusätzlicher Umsatzbeitrag i.H.v. rund 0,6 Mio. Euro p.a. resultieren. Aufgrund von standardisierten Prozessen sowie der nicht nennenswerten Zusatzkosten bei Vertragsverlängerung rechnet Vita 34 mit einer sehr hohen zweistelligen Marge (ca. 95%), was einen EBITDA-Effekt von ebenfalls knapp 0,6 Mio. Euro p.a. impliziert.

[Tabelle]

Den Effekt der wiederkehrenden Erlöse hatten wir in unseren Prognosen in sehr geringem Umfang bereits antizipiert. Nachdem nun jedoch konkrete Annahmen vom Unternehmen kommuniziert wurden und wir vom Erfolg der Vertragsverlängerungen nach wie vor überzeugt sind, haben wir unter Berücksichtigung eines Risiko-Abschlags i.H.v. 20% für etwaige Planungsunsicherheiten unsere Prognosen für 2021 ff. angehoben. Wir gehen nun bis 2026 von einer Steigerung der Erlöse um durchschnittlich 6,6% aus (zuvor: 4,9%). Darüber hinaus halten wir im gleichen Zeitraum eine überproportionale Verbesserung der EBIT-Marge auf durchschnittlich 22,5% für plausibel (zuvor: 19,9%). Da die EBIT-Marge nun bis 2026 auf 27,0% steigen dürfte (zuvor: 22,0%), haben wir auch die Terminal Value-Marge auf 24,0% angehoben (zuvor: 19,0%). Da die operativen Effekte durch die Vertragsverlängerungen bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr erste positive Impulse liefern sollten, halten wir auch eine Höherbewertung der Aktie in den nächsten Monaten für realistisch. Einziger Wehrmutstropfen ist u.E. die derzeitige Unsicherheit bzgl. der genaueren Parameter für einen potenziellen Merger zwischen Vita 34 und PBKM.

Fazit: Die Equity Story von Vita 34 dürfte nach der Konsolidierung der letzten etwa zwei Jahre wieder an Dynamik gewinnen, wenn nun zunehmend die Potenziale der margenstarken Vertragsverlängerungen in den Fokus rücken. Infolge unserer Prognoseanhebungen erhöht sich unser Kursziel auf 20,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro). Wir bestätigen die Kaufempfehlung.

