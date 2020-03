Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

^

Vorläufige Zahlen zeigen Ergebnis- und Cashflow-Stärke von Vita 34

Vita 34 hat jüngst vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht.

Umsatz auf Vorjahresniveau: Vita 34 erzielte in Q4 Erlöse i.H.v. 5,1 Mio. Euro (+5,6% yoy; MONe: 5,9 Mio. Euro) sowie auf Gesamtjahressicht 20,2 Mio. Euro (-0,8%; MONe: 21,0 Mio. Euro). Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahresschlussquartal auf der einen Seite von einer positiven Entwicklung in der Kernregion DACH profitierte, sich aber auf der anderen Seite die Erfolge der Restrukturierung in den Auslandsmärkten noch nicht in Gänze materialisiert haben. Folglich liegt das Umsatzniveau auch leicht unter der Guidance von 21,0 bis 23,0 Mio. Euro.

Starke Ergebnisentwicklung setzt sich fort: Trotz des etwas niedrigeren Umsatzniveaus hat es Vita 34 durch die Umsetzung diverser Effizienzmaßnahmen geschafft, mit einem EBITDA von 5,7 Mio. Euro (+21,7% yoy; MONe: 5,6 Mio. Euro) die Ergebnisguidance (EBITDA zw. 5,0 und 5,6 Mio. Euro) sogar leicht zu übertreffen. Im Jahresschlussquartal erreichte das Unternehmen ein EBITDA von 1,2 Mio. Euro, das erwartungsgemäß durch etwas höhere Vertriebs-, Marketing- und F&E-Aufwendungen unter dem Vorjahreswert liegt (-16,8% yoy; MONe: 1,1 Mio. Euro). Im Einklang mit der starken Ergebnisentwicklung haben sich auch die Liquiden Mittel auf 9,1 Mio. Euro deutlich erhöht (+30,8% yoy).

Wachstum für 2020 avisiert: Für das laufende Jahr geht der Vorstand von einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Die konkrete Guidance wird Ende März im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts verkündet. Da das Geschäftsmodell von Vita 34 weitestgehend konjunkturunabhängig ist, dürften die Auswirkungen durch das 'CoronaVirus' gering sein. Um den operativen Betrieb zusätzlich zu schützen, hat das Management bereits seit einigen Wochen vorbeugende Maßnahmen, wie etwa ein Besichtigungsverbot im Labor in Leipzig, eingeführt. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Wachstumserwartungen ab 2020 reduziert, um aufgrund der derzeit geringen Visibilität einerseits sowohl das dennoch erhöhte konjunkturelle Risiko als auch mögliche Mehrbelastungen durch leicht steigende Vertriebs-, Marketing sowie F&E-Kosten zu reflektieren.

Fazit: Vita 34 hat ergebnisseitig starke vorläufige Zahlen für FY 2019 veröffentlicht, die die Ertrags- und Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells untermauern. Insbesondere vor dem Hintergrund des u.E. übertriebenen Kursrückgangs der letzten Wochen (1M: -30,5%) halten wir das aktuelle Kursniveau für sehr attraktiv. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 17,00 Euro).

