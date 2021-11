Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG

Unternehmen: Vita 34 AGISIN: DE000A0BL849

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2021 Kursziel: 21,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Q3-Zahlen von erfreulichem Wachstum sowie erwartungsgemäßer Ergebnisbelastung durch Transaktionskosten geprägt

Vita 34 hat heute insgesamt gute Q3-Zahlen veröffentlicht. Die Jahresziele hob das Management bereits Anfang der Woche aufgrund des nun kurz bevorstehenden Zusammenschlusses mit der PBKM auf.

Erfreuliches Umsatzwachstum in Q3: Die Erlöse stiegen in Q3 erwartungsgemäß um 8,2% yoy auf 5,8 Mio. Euro (MONe: 5,7 Mio. Euro). Mit Blick auf den 9M-Zeitraum blieb das Wachstum mit +11,7% yoy auf 16,6 Mio. Euro im zweistelligen Prozentbereich. Regional betrachtet steuerte nach Unternehmensangaben erneut insbesondere die Entwicklung in der DACH-Region den Löwenanteil bei. Vita 34 profitiert hier - wie schon in H1/21 - von den verstärkten Marketingaktivitäten, die inzwischen u.a. durch einen höheren Anteil im Digitalmarketing (z.B. Social Media, Google Ads) eine spürbare bessere Conversion erzielen. Deutlich wird dies auch durch ein laut Q3-Bericht steigendes Neueinlagerungsgeschäft sowie eine erfreuliche Entwicklung der Vertragsverlängerungen. Letztgenannter Effekt resultiert aus einem zunehmenden Umfang von Vorauszahlerverträgen mit ursprünglichen Laufzeiten von 20 Jahren, die nun zur Verlängerung und Umwandlung in Jahreszahlerverträge anstehen. Wir hatten dies bereits in unserem Comment vom 25.11.2020 modelliert und auf die erheblichen Potenziale der margenstarken Vertragsverlängerungen ab 2021 ff. hingewiesen.

Ergebnis durch Transaktionskosten belastet: Auf Ergebnisebene erzielte Vita 34 in Q3 ein EBITDA auf Vorjahresniveau i.H.v. 1,7 Mio. Euro (Marge: 28,6%). Adjustiert um die einmaligen Kosten im Rahmen des Zusammenschlusses mit PBKM betrug das EBITDA 1,9 Mio. Euro (Marge: 32,4%). Das Nettoergebnis erreichte mit 0,6 Mio. Euro ebenfalls den Vorjahreswert. Der operative Cashflow nach 9M reduzierte sich primär aufgrund der Transaktionskosten auf 2,9 Mio. Euro (Vj.: 3,1 Mio. Euro). Die liquiden Mittel gingen getrieben durch etwas höhere Investitionen in die Lagerlogistik auf 9,6 Mio. Euro zurück (30.06.: 10,7 Mio. Euro).

Ausblick wurde aufgehoben: Bereits Anfang der Woche teilte Vita 34 mit, dass aufgrund des nunmehr weitgehend durchgeführten Zusammenschlusses mit der PBKM die Prognose für 2021 aufgehoben wird. Die zuvor prognostizierten Umsatz- und EBITDA-Ziele sollen dennoch (auf Stand-alone-Basis) voraussichtlich erreicht werden (Umsatz: 20,3-22,3 Mio. Euro; EBITDA: 5,5-6,1 Mio. Euro). Eine neue konsolidierte Guidance für das laufende Geschäftsjahr kann das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeben. Wir werden unser Modell nach dem finalen Abschluss des Umtauschangebots, den das Management am 15.11. erwartet, vollständig überarbeiten.

Fazit: Vita 34 hat erneut erfreuliche Quartalszahlen veröffentlicht. In den nächsten Tagen dürfte nun der unmittelbar bevorstehende Zusammenschluss mit PBKM im Fokus stehen und der Equity Story wieder neuen Schwung verleihen. Wir bestätigen Rating und Kursziel.

