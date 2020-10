Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG)

Unternehmen: wallstreet:online AG

ISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 120,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger; Marcel Goldmann

Hervorragende operative Entwicklung im Kerngeschäft und sehr dynamische Kundengewinnung im Smartbroker. Wir heben unsere Prognose an und erhöhen das Kursziel auf 120,00 EUR (bisher: 95,00 EUR). Rating: kaufen.

Die wallstreet:online Gruppe (w:o Gruppe) steigerte zum ersten Halbjahr 2020 die Umsatzerlöse um 91,3% auf 11,90 Mio. EUR (VJ: 6,22 Mio. EUR). Hier enthalten sind noch nicht die Beiträge durch die wallstreet:online Capital AG (w:o Capital), da diese noch mit rund 43% eine Minderheitsbeteiligung darstellt.

Die Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss 2020 der wallstreet:online Gruppe ist erst nach dem Abschluss des laufenden Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin möglich. Nach erfolgter Freigabe der Aufsichtsbehörde würde sich der Anteil an der wallstreet:online Capital AG auf mehr als 70 Prozent erhöhen. Die Zahlen der w:o Gruppe exklusive der w:o Capital waren sehr gut und lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Aktuell scheint das Unternehmen nicht von der Corona-Krise betroffen zu sein. Nebeneffekte der Corona-Krise sind höhere Besucherzahlen auf den Portalen und ein höheres Meldevolumen bzw. ein höherer Kommunikationsbedarf der Kunden. So scheint die Corona-Pandemie sogar positive Effekte auf das Geschäft der w:o Gruppe zu haben.

Zum ersten Halbjahr 2020 erzielte die wallstreet:online AG (w:o AG) eine Umsatzsteigerung um 42,2% auf 6,29 Mio. EUR (VJ: 4,42 Mio. EUR). Hier zeigt sich, dass sich die Akquisitionen positiv auswirken. So konnte die gesamte Reichweite gesteigert werden, Cross-Selling-Potenziale genutzt werden und ein noch attraktiveres Angebot entwickelt werden. Zusätzlich kamen hier auch die dargestellten positiven Effekte aus der Corona-Krise zum Tragen. Im Rahmen der sehr volatilen Aktienkurse im ersten Halb-jahr 2020 lag ein deutlich gesteigertes Informationsbedürfnis vor. Die Page Impressionen steigen im März 2020 auf 327 Mio. an, was einer Steigerung von 106% entspricht (VJ: 159 Mio.). Die höhere Anzahl an Seitenaufrufen führte auch zu einer höheren Anzahl an Anzeigen und wirkte sich entsprechend positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Die hohen Cashflows, generiert aus dem Portalgeschäft, sollen größtenteils in den Aufbau des Smartbrokers fließen.

Produktseitig wurde ein ausbau der Portale vorgenommen und eine Suchmaschinenoptimierung betrieben, die Integration neuer Derivate-Daten vorangetrieben, eine Optimierung für mobile Endgeräte vorgenommen und insgesamt die Usability gesteigert.

Gleichzeitig wurden die Portale genutzt, um den Smartbroker werblich und inhaltlich auf den eigenen Plattformen zu platzieren, um so die Reichweise und die Depotzahhlen zu steigern. Diese Strategie hat sich als erfolgreich erwiesen, da das Kundenwachstum deutlich über Plan lag und eine höhere Guidance ausgegeben wurde.

In der w:o Gruppe wurde ein EBITDA in Höhe von 4,21 Mio. EUR (VJ: nb.) erzielt, was einer hohen EBITDA-Marge von 35,3% entspricht. Das Ergebnis war durch umfangreiche Sondereffekte beeinflusst. So wurde die Trade Republic Bank GmbH für rund 3,00 Mio. EUR veräußert und ein ICO-Projekt um 0,30 Mio. EUR abgewertet.

Weiterhin wurden umfangreiche Wachstumsinvestitionen in den Smartbroker getätigt. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das EBITDA bei 4,74 Mio. EUR bzw. einer EBITDA-Marge von 39,8%. Das EBT der Gruppe verbesserte sich um 9,2% auf 3,58 Mio. EUR (VJ: 3,28 Mio. EUR), , die EBT-Marge reduzierte sich aber auf 30,1% (VJ: 52,7%). Hier müssten jedoch die Investitionen in den Smartbroker berücksichtigt werden, welche sich ergebnissenkend auswirkten. Wir gehen davon aus, dass mit dem Rückgang der Wachstumsinvestitionen auch die Marge wieder signifikant ansteigen wird.

Auf Einzelabschlussebene (w:o AG) verblieb das EBT mit 2,11 Mio. EUR (VJ: 2,10 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau. Der Grund hierfür sind insbesondere die deutlichen Steigerungen der Materialaufwendungen um 464,9% auf 4,20 Mio. EUR (VJ: 0,75 Mio. EUR) bedingt durch höhere Marketingaufwendungen für den Smartbroker. Zudem erhöhten sich die Personalaufwendungen um 51,1% auf 1,66 Mio. EUR (VJ: 1,10 Mio. EUR) durch höhere Tantieme-Rückstellungen und die gestiegene Mitarbeiterzahl. Insgesamt ist das Unternehmen also weiterhin hochprofitabel und investiert stark in den Smartbroker. In Summe wurde so das Netto-Ergebnis um 46,5% auf 2,11 Mio. EUR (VJ: 1,44 Mio. EUR) gesteigert.

Das erste Halbjahr 2020 ist bereits sehr gut verlaufen und im Zuge der sehr guten Entwicklung des Smartbrokers und der Finanzportale hat das Management die Guidance angehoben. Nunmehr werden auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von 24,50 bis 29,90 Mio. EUR (bisher: 22,0 bis 26,0 Mio. EUR) und ein konsolidiertes EBITDA in Höhe von 4,10 bis 5,00 Mio. EUR (bisher: 3,00 bis 3,60 Mio. EUR) erwartet. Hier enthalten sind noch nicht die Umsatzerlöse und das Ergebnis der w:o Capital. Ebenfalls nicht enthalten ist der außerordentliche Ertrag in Höhe von 2,7 Mio. EUR aus der Veräußerung der Anteile der Trade Republic Bank GmbH. Insgesamt sollte das EBITDA damit laut Guidance zwischen 6,80 und 7,70 Mio. EUR liegen.

Wir haben unsere Prognose angehoben und erwarten im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 29,25 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 7,30 Mio. EUR. Somit liegen wir am oberen Ende der Guidance. Für das Folgejahr 2021 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 40,60 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 11,08 Mio. EUR.

Wir gehen davon aus, dass die Corona-Krise auch weiterhin keine negativen Auswirkungen auf die w:o Gruppe haben wird. Folglich sollte sich das Kerngeschäft mit den Werbeerlösen weiterhin sehr gut entwickeln.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die zukünftige Entwicklung des Smartbrokers gelegt werden. Wir gehen davon aus, dass der Fintech-Bereich mittelfristig das Kerngeschäft umsatz- und ergebnisseitig überholen wird. Aktuell wird das hochprofitable Kerngeschäft genutzt, um weitere Investitionen in den Smartbroker zu tätigen. Der Nachteil des Werbegeschäfts ist jedoch eine höhere Abhängigkeit von der Börsenentwicklung, was zu einer stärkeren Volatilität führt. Unseres Erachtens sollte der Fintech-Bereich deutlich planbarere Umsätze und Ergebnisse erzielen. Das Management plant, dass der Smartbroker ab 2022 zum Umsatz- und Ertragstreiber der w:o Gruppe wird.

Der Smartbroker ist sehr gut gestartet. Nach einer initialen Planung im Mai sollten 60.000 Depots eröffnet werden. Jedoch wurde das Produkt so gut angenommen, dass das Unternehmen nun die Planung um 38,3% auf 83.000 Depots erhöht hat. Im Zuge dessen wurde auch das Investmentbudget um 1,20 Mio. EUR erhöht. Wir gehen davon aus, dass die Depots bereits nach einem Jahr profitabel werden. So stehen am Anfang die Kundengewinnungskosten, welche aber durch die Vermarktung über die hauseigenen Portale deutlich niedriger ausfallen sollten als beim Wettbewerb. Somit sollte die aktuell gute Kundengewinnungsphase stark genutzt werden, während die Gewinne aus dieser Investition sich wahrscheinlich erst ab dem Geschäftsjahr 2021 abzeichnen werden.

Insgesamt zeigt die w:o Gruppe eine hervorragende operative Entwicklung und auch der Smartbroker läuft sehr gut an. Wir teilen die Einschätzung des Managements, dass der Smartbroker der Umsatz- und Ergebnistreiber ab dem Geschäftsjahr 2022 werden könnte, was eine steile Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren bedeuten könnte. Im Zuge der Prognoseanpassung heben wir unser Kursziel auf 120,00 EUR an (bisher: 95,00 EUR) und vergeben weiterhin das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21711.pdf

