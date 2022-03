Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AGISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 38,60 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2021 mit Umsatzsprung und deutlichem Ausbau des Fintech-Geschäfts abgeschlossen; durch die geplante Optimierung des Brokerage- Geschäftsmodells mithilfe einer eigenen Smartbroker Cloud Plattform sollte sich das Wachstumstempo und die Ertragskraft deutlich erhöhen; Prognosen und Kursziel angehoben; Rating Kaufen

Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021

Am 07.03.2022 hat die wallstreet:online AG (wallstreet:online) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Hiernach hat der Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt und ein weiteres Rekordjahr verzeichnet. So sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 82,0% auf 51,4 Mio. EUR (VJ: 28,2 Mio. EUR) angestiegen.

Auf Ergebnisebene wurde das um Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker in Höhe von 13,1 Mio. EUR bereinigte EBITDA um 45,0% auf 17,5 Mio. EUR (VJ: 12,0 Mio. EUR) gesteigert. Bedingt durch erhebliche Investitionen in den Aus- und Aufbau des Brokerage-geschäfts (Marke Smartbroker), welche neben angefallenen Entwicklungskosten vor allem den Marketing- und Personalbereich betrafen, ist das EBITDA nach Kundengewinnungskosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 3,9 Mio. EUR (VJ: 7,5 Mio. EUR) gesunken.

Damit hat die Gesellschaft sowohl ihre Umsatz- als auch Ergebnisguidance erfüllt. Unsere Umsatzprognose (49,10 Mio. EUR) wurde leicht übertroffen und unsere Ergebnisschätzung (EBITDA: 5,70 Mio. EUR) aufgrund von höheren Kosten für den Aus- und Aufbau des Brokeragegeschäfts nicht erreicht.

Der dynamische Konzernumsatzanstieg resultiert vor allem aus dem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen im Transaktionsgeschäftsbereich. In diesem Geschäftsfeld wurden die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahr massiv auf 15,93 Mio. EUR (VJ: Segmentumsatz GBCe: 1,20 Mio. EUR) gesteigert. Dieser Umsatzsprung spiegelt die erfolgreichen Investitionen in die Erweiterung des Smartbroker-Kundenstamms wider.

Die Gesellschaft konnte im Brokeragegeschäftsfeld die Anzahl der eröffneten Wertpapierdepots sowie die verwalteten Vermögenswerte im vergangenen Geschäftsjahr mehr als verdoppeln. Laut Unternehmensangaben wurden zum 31.12.2021 insgesamt rund 246.000 Wertpapierdepots geführt, wovon circa 200.000 auf den Smartbroker entfielen. Der Neobroker des wallstreet:online- Konzerns ist demnach gegenüber dem Vorjahr um 120.000 Depots gewachsen, was einem Zuwachs von 140,0% entspricht.

Parallel hierzu sind die verwalteten Vermögenswerte (sog. 'Assets under Custody') gruppenweit im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 105,0% auf 8,8 Mrd. EUR (VJ: 4,3 Mrd. EUR) angewachsen. Hieraus ergibt sich ein durchschnittliches Depotvolumen von ca. 36.000 EUR, wobei diese Zahl deutlich über den Werten bekannter Wettbewerber liegt. Entsprechend verfügt die Gesellschaft im Vergleich zu den Wettbewerbern über einen besonders werthaltigen Kundenstamm. In Bezug auf das verwaltete Kundenvermögen ist die wallstreet:online-Gruppe damit laut eigenen Aussagen innerhalb kürzester Zeit zum größten Neobroker-Betreiber in Deutschland aufgestiegen.

Darüber hinaus wurden im Traditionsgeschäft (Medien-/Portal-Business) die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich um 32,0% auf 35,47 Mio. EUR (VJ: 26,87 Mio. EUR) gesteigert. Zu dieser positiven Entwicklung haben unseres Erachtens insbesondere angestiegene Nutzerzahlen und Werbeerlöse beigetragen. So sind die Seitenaufrufe (sog. 'page impressions') im Portalgeschäft zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahresstichtag signifikant um 16,0% auf 3,90 Mrd. (31.12.2020: 3,40 Mrd.) angestiegen.

Ausblick der wallstreet:online-Gruppe auf das Geschäftsjahr 2022

In Anbetracht des dynamischen Geschäftsverlaufs und des erzielten Rekordgeschäftsjahres, rechnet das Management des Unternehmens auch für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. So erwartet die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 62,0 Mio. EUR bis 67,0 Mio. EUR und damit ein Umsatzplus von rund 25,0%. Auf Ergebnisebene soll ein bereinigtes EBITDA (operatives EBITDA) nach Kundengewinnungskosten in einer Bandbreite von 10,0 Mio. EUR bis 12,0 Mio. EUR erreicht werden.

Bezüglich der Kundenakquise rechnet das Unternehmen für die laufende Geschäftsperiode mit Marketingkosten in Höhe von 6,0 Mio. EUR und somit mit einem bereinigten EBITDA vor Kundenakquisekosten in Höhe von 16,0 Mio. EUR bis 18,0 Mio. EUR. Der deutliche Rückgang der Kundengewinnungskosten im Vergleich zum Vorjahr resultiert hierbei aus einer strategischen Entscheidung, wonach alle Kräfte auf die geplante Einführung bzw. Implementierung (voraussichtlich im 2. HJ 2022) der eigenen 'Smartbroker Cloud Plattform' konzentriert werden sollen. Im Anschluss an die Markteinführung des neuen 'Smartbrokers 2.0' soll die Neukundengewinnung jedoch wieder deutlich forciert werden, wobei die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr mit 55.000 neuen Depotkunden rechnet. Im Januar und Februar dieses Jahres wurden bereits mehr als 13.000 neue Wertpapierdepots eröffnet, was bereits 24,0% der Jahresplanung entspricht.

Mit der Einführung der eigenen Smartbroker Cloud-Plattform verspricht sich die Gesellschaft eine deutliche Verbesserung des bisherigen Brokerage- Geschäftsmodells und rechnet mit positiven Effekten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig. So geht wallstreet:online davon aus, dass durch die Implementierung einer eigenen IT-Infrastruktur neue Zielgruppen angesprochen und parallel hierzu auch die Kundengewinnungskosten gesenkt werden können. Zudem sollen durch die neue IT-Plattform alle digitalen Kanäle abgedeckt werden und hierdurch die Anzahl der Transaktionen je Depot deutlich gesteigert und zugleich die Kosten je Transaktionsausführung auf Seiten des Unternehmens gesenkt werden. Der insgesamt gesteigerte Internationalisierungsgrad soll zu zusätzlichen Cash Flows und zu Skalenvorteilen in den Kosten führen.

GBC-Einschätzung und Bewertung

Basierend auf dem positiven Ausblick der Gesellschaft und der aktuell sehr überzeugenden Unternehmensperformance, heben wir unsere bisherigen Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 an. So erwarten wir für das aktuelle Geschäftsjahr nun Umsatzerlöse in Höhe von 62,33 Mio. EUR (zuvor: 61,35 Mio. EUR) und im Folgejahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 84,02 Mio. EUR (zuvor: 72,55 Mio. EUR). Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2024 sollten die Umsatzerlöse weiter zulegen können auf 98,57 Mio. EUR.

Vor dem Hintergrund, dass wir zukünftig mit höheren Aus- und Aufbaukosten bezüglich des Brokeragegeschäfts (Smartbroker) rechnen als es bisher der Fall war, haben wir unsere bisherigen Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 nach unten angepasst. Für die Geschäftsperioden 2022 und 2023 erwarten wir nun ein EBITDA von 10,04 Mio. EUR (zuvor: 20,02 Mio. EUR) bzw. 14,05 Mio. EUR (zuvor: 28,15 Mio. EUR). Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2024 kalkulieren wir mit einem EBITDA-Anstieg auf 28,73 Mio. EUR.

Insgesamt sehen wir die wallstreet:online-Gruppe in beiden Geschäftsbereichen (Media, Brokerage) gut positioniert, um auch zukünftig sehr dynamisch zu wachsen und die Profitabilität weiter zu steigern. Die geplante Einführung einer eigenen Brokerage-Plattform (Smartbroker 2.0) sollte das bisherige Geschäftsmodell im Transaktionsbusiness signifikant verbessern und hierdurch ein deutlich stärkeres Wachstum und einen überproportionalen Ergebnisanstieg durch erwartete Skaleneffekte ermöglichen. Daneben rechnen wir damit, dass die verstärkte Kombination der synergetischen Medien- und Brokerage-Geschäftsaktivitäten den profitablen Wachstumskurs der wallstreet:online-Gruppe zusätzlich beflügeln werden.

Basierend auf unseren neuen Schätzungen haben wir im Rahmen unseres DCF- Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 38,60 EUR EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (bisher: 37,70 EUR) leicht angehoben. Unsere Kurszielanhebung resultiert primär aus dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2024 in die konkrete Schätzperiode und dem damit verbundenen höheren Ausgangsniveau für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23693.pdf

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.03.2022 (10:27 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 30.03.2022 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2022

