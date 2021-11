Original-Research: windeln.de SE (von Montega AG)

Operative Entwicklung in Q3 noch weit entfernt von Trendumkehr

windeln.de hat jüngst schwache Q3-Zahlen veröffentlicht und die bereits im August reduzierten Jahresziele bestätigt.

Umsatz in Q3 erneut stark rückläufig: Die Erlöse gingen in Q3 mit -41,2% yoy auf 10,8 Mio. Euro deutlich zurück (MONe: 14,5 Mio. Euro). Regional betrachtet resultiert der Umsatzrückgang sowohl aus China (-39,8% yoy auf 6,1 Mio. Euro) als auch Europa (-43,0% yoy auf 4,7 Mio. Euro). In letzterer Region wirkte sich der Umzug des Hauptlagers sowie eine daraus resultierende eingeschränkte Verfügbarkeit bestimmter Produkte negativ auf die Erlösentwicklung aus. Zudem nimmt das Unternehmen nach wie vor bewusst Umsatzeinbußen durch die Sortimentsbereinigung in Kauf, um die Bruttomarge zu stabilisieren. In China führte ein niedrigeres Bestandsniveau in den dortigen Lägern, dass windeln.de aufgrund von begrenzten finanziellen Möglichkeiten in Kauf nahm, zu einer schwächeren Umsatzentwicklung. Darüber hinaus musste das Unternehmen die verzollte Lieferung von Deutschland nach China infolge von mangelnden Luftfrachtkapazitäten temporär einstellen. Auch dies wirkte sich negativ auf die Bedienung der Nachfrage aus.

Geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten entlasten das Ergebnis in Q3 etwas: Das EBIT verbesserte sich in Q3 um 1,2 Mio. Euro auf -2,5 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies auf niedrigere Verwaltungs- und Vertriebskosten, die um 0,3 bzw. 1,5 Mio. Euro gesunken sind. Hintergrund davon sind primär geringere Logistik-, Personal- sowie Rechts- und Beratungskosten. Nach 9M fiel das EBIT mit -10,2 Mio. Euro - infolge der schwächeren Entwicklung in H1/21 - dennoch niedrigerer aus als im Vorjahr (-9,7 Mio. Euro). Der operative Cashflow nach 9M war bedingt durch den Ergebnisrückgang mit -7,9 Mio. Euro schwächer (Vj.: -7,3 Mio. Euro). Die liquiden Mittel verzeichneten aufgrund der durchgeführten Kapitalerhöhungen im März und Juli (Bruttoemissionserlöse: 1,1 und 5,7 Mio. Euro) einen vergleichsweise geringen Rückgang auf 6,8 Mio. Euro (31.12.: 8,5 Mio. Euro).

Bereits angepasste Jahresziele bestätigt: Für das Gesamtjahr geht der Vorstand weiterhin von einem leichten Umsatzwachstum sowie einer deutlichen Verschlechterung des EBITs aus. Für Q4 impliziert dies ein signifikant zweistelliges Umsatzwachstum, was wir vor dem Hintergrund der schwachen Entwicklung nach 9M für unrealistisch halten. Im Earnings Call wies der CEO daraufhin, dass insbesondere der gestrige Singles Day sowie die Cyber-Tage Ende November und das Weihnachtsgeschäft ausschlaggebend für das Erreichen der Guidance sein werden. Darüber hinaus ist aktuell noch nicht klar, ob es windeln.de rechtzeitig gelingt, einen großen Kunden aus dem Beauty-Bereich als Tmall Partner beim Vertrieb der Waren nach Europa zu unterstützen (Umsatzvolumen ca. 10 Mio. Euro). Der Break-Even für 2022 hat windeln.de unter der Voraussetzung von zusätzlicher Liquidität zur Finanzierung des Aufbaus von Vorratsvermögen jedenfalls bestätigt. Unsere Prognosen haben wir infolge der schwachen Entwicklung in Q3 reduziert.

Fazit: Insbesondere das erneut ausbleibende Wachstum trübt das Bild mit Blick auf Q4 weiter ein. Zudem ist windeln.de für den Sprung über die Gewinnschwelle nach wie vor nicht ausreichend kapitalisiert. Wir lassen das Rating somit weiterhin ausgesetzt.

