Original-Research: windeln.de SE (von Montega AG): n.a.

Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE

Unternehmen: windeln.de SEISIN: DE000WNDL201

Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 16.01.2020 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Positives Signal durch zwei strategische Investoren

windeln.de hat jüngst die Rahmendaten der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie den damit verbundenen Einstieg von zwei strategischen Investoren bekanntgegeben.

Maximaler Bruttoemissionserlös i.H.v. 6,2 Mio. Euro: Bereits Ende Dezember wurde das Grundkapital durch die Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis

10:3 von 9,96 auf 2,99 Mio. Euro reduziert. Nun soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 5.171.144 Neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie auf bis zu 8.160.245 Euro erhöht werden. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt, sodass der maximale Bruttoemissionserlös bei 6,2 Mio. Euro liegt. Mit diesen Mitteln plant der Vorstand, die Liquidität zu stärken, um den negativen Cash-Flow auszugleichen. Ferner sollen das Outsourcing der IT-Shop-Plattform sowie der Umzug des Zentrallagers in Deutschland finanziert werden (MONe: in Summe ca. 1,0 Mio. Euro).

Insgesamt werden 2.501.093 Neue Aktien im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots zu einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 angedient. Die Bezugsfrist beginnt am 23.01. und endet am 05.02.2020. Verbleibende Aktien aus dem Bezugsangebot sowie die übrigen 2.670.051 Neuen Aktien, bei denen einige Investoren Verzichtsvereinbarungen unterzeichnet haben, werden im Zuge einer Privatplatzierung ebenfalls zu 1,20 Euro je Aktie ausgewählten Investoren angeboten.

Strategische Investoren mit Synergiepotenzial: Zu den ausgewählten Investoren, die teilweise bereits verbindliche Verpflichtungserklärungen zum Erwerb Neuer Aktien abgegeben haben, gehören auch die bodyguardpharm GmbH sowie die Holland at Home B.V. bodyguardpharm ist eine Online-Apotheke mit Cross-Border E-Commerce-Geschäft in China. Synergien sehen wir hier vor allem darin, dass auf der einen Seite windeln.de durch bodyguardpharm zu attraktiven Konditionen Medizin- und Pflegeprodukte einkauft. Auf der anderen Seite kann bodyguardpharm die bestehende Vertriebs- und Logistikinfrastruktur von windeln.de für den chinesischen Markt nutzen.

Der zweite strategische Investor, Holland at Home, fokussiert sich als niederländischer Online-Supermarkt neben dem Heimatmarkt auch stark auf den chinesischen Markt. Nach Unternehmensangaben entstehen hier zum einen Synergien bei der Nutzung von Absatzkanälen nach China. Zum anderen sieht der Vorstand Potenzial hinsichtlich der Zusammenarbeit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Term Sheets bezüglich der weiteren Zusammenarbeit wurden bereits mit beiden strategischen Investoren unterzeichnet.

Fazit: Durch den Einstieg der neuen strategischen Investoren dürfte sich für windeln.de sowohl die Finanzlage deutlich entspannen als auch die Wachstumsdynamik in China spürbar erhöhen. Neuigkeiten zum operativen Verlauf in Q4/19 und insbesondere zum Fortschritt im wichtigen chinesischen Markt wird das Unternehmen bereits in der kommenden Woche im Rahmen vorläufiger Zahlen verkünden. Im Rahmen dessen werden wir unser Bewertungsmodell umfassend überarbeiten und das Rating zu gegebener Zeit wieder aufnehmen.

