Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AGISIN: AT0000A25NJ6

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.10.2021 Kursziel: 22,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Geplantes Joint Venture stellt möglichen Katalysator für signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerungen dar

Wolftank-Adisa hat am vergangenen Freitag eine Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit mit Kuwait Petroleum Italia verkündet. Wir sehen in dem geplanten Joint Venture großes wirtschaftliches Potenzial und einen weiteren Beleg für die Kompetenz und exzellente Aufstellung des Konzerns im Bereich der Umwelttechnik.

Einordnung des geplanten JVs: Wolftank-Adisa ist bereits operativ für Kuwait Petroleum tätig, unter anderem im Bereich der doppelwandigen Tanksanierung. Aus dieser Art von Projekten ergibt sich p.a. ein Auftragsvolumen im mittleren siebenstelligen Mio.-Euro- Bereich (MONe: ca. 6 Mio. Euro). Zur strategischen Intensivierung der Zusammenarbeit verhandeln aktuell beide Unternehmen den Abschluss eines Joint Ventures. Ziel ist die Errichtung einer Infrastruktur für LNG- und Wasserstoff-Betankungsanlagen. Die Kompetenzbündelung würde Wolftank-Adisa enormes Wachstumspotenzial bieten und Impulse zur Expansion im europäischen Raum geben. Zukünftig soll die Anzahl an LNG- und Wasserstofftankstellen im Euroraum um rund 28,5% p.a. wachsen (CAGR 21-30e: LNG: 22,4%; Wasserstoff: 34,5%). Wolftank-Adisa hätte durch das Joint Venture das Potenzial, erheblich an diesem strukturellen Wachstum zu partizipieren.

Ausgangslage: Wolftank-Adisa positioniert sich dank attraktivem Produktmix als differenzierter Komplettanbieter in einem Wachstumsmarkt mit starken Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Stellung im Bereich der Sanierung und Wartung von beispielsweise Tankanlagen unter Einsatz der eigenentwickelten Hochleistungsepoxidharze. Die Leistungspalette umfasst zusätzlich, neben dem Rückbau von Raffinerien, die Boden- und Gewässersanierung. Als Full-Service Dienstleister ermöglicht Wolftank-Adisa darüber hinaus eine schlüsselfertige Errichtung von LNG-Tankstellen sowie die spätere Überwachung. Durch die zuletzt intensivierten Wasserstoffaktivitäten positioniert sich das Unternehmen zudem als strategischer Partner in diesem Zukunftsmarkt. Mit dieser Dienstleistungsbreite ist Wolftank-Adisa u.E. ein idealer Partner für große Öl- und Gaskonzerne.

Mögliche Partnerschaft mit Kuwait Petroleum Italia verspricht großes Potenzial: Kuwait Petroleums Plan sieht vor, das bestehende europäische Netz von circa 3.000 Tankstellen zügig an die neuen Anforderungen anzupassen. Zur Deckung der Nachfrage im Bereich der Schwerfahrzeuge nach CO2-Emission-reduzierenden Treibstoff muss ein signifikanter Teil des Netzes mit LNG- und Wasserstoff-Betankungsmöglichkeiten nachgerüstet werden. Gerade in diesen Bereich verfügt Wolftank-Adisa über Schlüsselkompetenzen. Durch das umfangreiche Tankstellennetz des Milliardenkonzerns dürften sich auch im Bereich der Instandhaltung weitere Umsatzpotenziale für Wolftank-Adisa ergeben.

Anpassung unserer Prognosen: Wolftank-Adisa leidet noch immer unter den Einreisebeschränkungen in vielen Ländern. Beispielsweise hat das Unternehmen in 2019 knapp 30% des Umsatzes in China erzielt. Obwohl die Nachfrage in dieser Region nach Dienstleistungen in dem Bereich Tanksanierung ungebrochen hoch ist, fallen diese Erlöse aufgrund restriktiver Quarantäneauflagen aktuell quasi weg. Unsere gesenkten Prognosen für 2021 spiegeln diesen Sachverhalt wider. Gleichzeitig haben wir die Schätzungen für 2022 ff. leicht angehoben. Dies reflektiert das erwartete Auftragsvolumen aus der Zusammenarbeit mit Kuwait Petroleum.

Joint Venture würde Equity Story auf ein neues Qualitätsniveau bringen: Die strategische Zusammenarbeit würde für Wolftank-Adisa ganz neue Dimensionen eröffnen. Durch die expansiven Pläne Kuwait Petroleums würden die Kapazitäten von Wolftank-Adisa über Jahre quasi vollständig ausgelastet werden und Wachstumsraten im mittleren zweistelligen Prozentbereich ermöglichen. Noch stehen allerdings der vertragliche Abschluss und die Finanzierung aus. Insofern haben wir die Potenziale aus dem Joint Venture noch nicht in unseren Prognosen abgebildet.

Fazit: Die bekanntgegebene Absichtserklärung zwischen Kuwait Petroleum und Wolftank- Adisa ist für uns ein Beleg für die großen Kompetenzen Wolftank-Adisas und stimmt uns zuversichtlich bezüglich des Unternehmenspotenzials. Die Gesellschaft sollte u.E. jedoch nicht nur beim Umsatz und dem Ergebnis von den Aktivitäten dieser Zusammenarbeit profitieren, sondern auch vom Kapitalmarkt zunehmend als attraktiver Investment Case im Wachstumsmarkt Umwelttechnik wahrgenommen werden. Der Abschluss des Joint Ventures dürfte damit einen klaren Katalysator für die Aktie darstellen. Infolge der Anpassung unserer Schätzungen heben wir unser Kursziel auf 22,00 Euro an (zuvor: 15,33 Euro) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23006.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°