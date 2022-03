Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AGISIN: AT0000A25NJ6

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2022 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Alle Ampeln auf Grün - Positiver Newsflow erwartet

Wir haben diese Woche eine Roadshow mit dem Vorstand von Wolftank-Adisa durchgeführt. Die wesentlichen Erkenntnisse sind nachfolgend dargestellt.

Wachstumsstory in den Kernsegmenten voll intakt: Die deutlich steigende Dynamik in den Bereichen Tank- und Bodensanierung setzt sich fort. Das Ende 2021 erworbene JV mit Kuwait Petroleum Italia erhöht dabei die Planbarkeit für die Wolftank-Gruppe. Es konnten im laufenden Geschäftsjahr bereits Angebote im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich abgegeben werden, was die von uns antizipierte signifikante Umsatzsteigerung in diesem Segment stützt. Darüber hinaus schreitet die gemeinsame Expansion voran, sodass neben Italien auch erste Projekte in Spanien durchgeführt werden.

China vor Rückkehr auf den Wachstumspfad: Die Region China war durch die Reisebeschränkungen besonders stark von Corona betroffen. So erzielte die Wolftank-Gruppe in dieser Region 2019 noch einen Umsatz von rund 16 Mio. Euro, bevor dieser im Jahr 2021 auf 1 Mio. Euro einbrach. Mittelfristig erwartet der Vorstand wieder Umsatzdimensionen zwischen 15 und 20 Mio. Euro. Treiber dürfte auch hier das Thema Wasserstoff-Infrastruktur sein. So hat z.B. Sinopec, ein chinesisches Erdgas- und Mineralölunternehmen, eine Ausschreibung für rund 1.000 Tankstellen mit Wasserstoff- Betankungsanlagen bis 2025 gestartet. Wir sind davon überzeugt, dass Wolftank-Adisa mit der vorhandenen Expertise und seinen Mitarbeitern vor Ort hieran partizipieren kann.

Wasserstoff-Exposure dürfte weiter zunehmen: Die Energiekrise ist laut Vorstand ein starker Katalysator für Wolftank-Adisa. Bereits heute hat das Unternehmen im Wasserstoff- Bereich Anfragen im Volumen von über 100 Mio. Euro. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die Realisierung solcher Projekte aufgrund der fehlenden Erfahrungen der Vertragspartner und komplexer Förderprozesse aktuell noch vergleichsweise lange dauert. Entsprechend umfasst das konkrete Auftragsvolumen derzeit erst rund 3 Mio. Euro, wobei allerdings von signifikant steigenden Größen auszugehen ist.

Lieferketten und Rohstoffpreise belasten: Auch für Wolftank-Adisa sind die steigenden Rohstoffpreise und die Lieferketten-Problematik eine Herausforderung. Insbesondere bei langfristigen Verträgen mit den Energieversorgen (teils bis zu drei Jahre) können Preissteigerungen oftmals nicht unmittelbar weitergegeben werden. Das Unternehmen versucht bei diesen Kunden durch eine Ausweitung der Serviceverträge der Margenbelastung entgegenzuwirken.

Kooperation SFC Energy: Wolftank-Adisa liefert im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit SFC seine Tanklösung für eine wasserstoffbasierte Notstromversorgung im Bereich 'kritische Infrastruktur'. Das Potenzial dieses oftmals durch Dieselgeneratoren geprägten Marktes ist sehr groß. Allerdings handelt es sich um einen Piloten, so dass eine Fortführung und damit auch ein wirtschaftlicher Erfolg derzeit noch nicht absehbar ist.

Fazit: Die Roadshow hat die Potenziale nochmals deutlich aufgezeigt. Wir sind unverändert davon überzeugt, dass Wolftank-Adisa am strukturellen Marktwachstum erheblich partizipieren wird. Insofern bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' und das Kursziel.

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

