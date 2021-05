Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AGISIN: DE0008051004

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2021 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Baukonjunktur, Kapitalmarkt und Schaden-Kosten-Quote als Treiber der starken operativen Entwicklung im Jahresauftaktquartal

W&W hat jüngst äußerst starke Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht.

[Tabelle]

W&W steigerte den Konzernüberschuss i.H.v. 104,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um 317,5% yoy. Grund hierfür war v.a. ein normalisiertes Finanzergebnis (+849,2 Mio. Euro yoy) aufgrund der in Q1/20 Corona-bedingt massiven Verwerfungen am Kapitalmarkt. Der starke Anstieg bei den Leistungen aus Versicherungsverträgen hing v.a. mit den Bewegungen im Finanzergebnis zusammen, die in der Personenversicherung zu höheren Zuführungen in die Rückstellung für fondsgebundene Lebensversicherungen führten.

Das Segment Wohnen erzielte u.a. im Zuge anhaltend günstiger Finanzierungsbedingungen sowie einer erhöhten Sparquote eine Steigerung des Neugeschäfts in der Baufinanzierung auf 1.139,5 Mio. Euro (+32,7% yoy). Das Brutto-Bausparneugeschäft entwickelte sich trotz eines Rückgangs um 1,5% yoy besser als die Gesamtbranche (-6,0% yoy), wodurch die Bausparkasse ihren Marktanteil erneut ausbaute.

In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichneten die Bruttobeiträge ein Wachstum auf 653,1 Mio. Euro (+3,7% yoy). Die aufgrund der Lockdown-Maßnahmen rückläufige Schadensfrequenz sowohl im KfZ-Bereich als auch im Privat- und Firmenkundengeschäft führte zu einer außerordentlich niedrigen Combined Ratio i.H.v. 76,6% (-10,8 PP yoy). Aufgrund eines überlegenen Schadensmanagements sowie der vorsichtigen Zeichnungspolitik infolge eines Ausschließlichkeitsvertriebs liegt die Schaden-Kosten-Quote nahezu durchgängig unter branchenüblichen Werten von rund 94%, weshalb die Bedeutung des Segments (Anteil Konzernüberschuss 2020: 67,4%) für W&W u.E. weiter ansteigt.

Im Geschäftsfeld Personenversicherung stellten im Neugeschäft erneut die Einmalbeträge in der Lebensversicherung (+19,2% yoy; Anteil: 88,3%) ein Wachstumsfeld dar, während sowohl der laufende Beitrag Leben (-2,8% yoy) als auch der Jahresneubeitrag in der Krankenversicherung (-26,9% yoy) rückläufig waren. Das Segment profitierte indes von dem guten Finanzergebnis (Segmentergebnis: 16,5 Mio. Euro; Vj. 6,9 Mio. Euro).

Wie von uns antizipiert, konkretisierte W&W den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand ist nun zuversichtlich, in 2021 wieder einen Konzernüberschuss im mittel- und langfristigen Zielkorridor (220-250 Mio. Euro) zu erreichen und avisiert sogar das obere Ende der Bandbreite. Wir halten dies in Anbetracht des starken Q1 für realistisch und erhöhen unsere Erwartung auf 240,8 Mio. Euro (zuvor: 229,8 Mio. Euro).

Fazit: W&W hat erfreuliche Quartalszahlen vorgelegt und die Guidance für das laufende Jahr konkretisiert. Neben dem starken Sachversicherungsgeschäft profitiert der Konzern insbesondere von einem verbesserten Kapitalmarktumfeld sowie der in Deutschland anhaltend dynamischen Baukonjunktur. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22508.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°