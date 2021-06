Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AGISIN: DE0008051004

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.06.2021 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Gute Schadensentwicklung und starkes Finanzergebnis führen zu erneuter Anhebung der Prognose

W&W hat gestern bekannt gegeben, dass der Konzernüberschuss im laufenden Jahr voraussichtlich oberhalb des jüngst konkretisierten Ausblicks liegen wird. Damit überrascht uns der Finanzdienstleister positiv und übertrifft unsere bisherige Erwartung deutlich.

Ergebnis 2021 voraussichtlich über dem Zielkorridor: In einer Ad-hoc-Meldung teilte W&W mit, dass der IRFS-Überschuss in diesem Jahr nun zwischen 280 und 330 Mio. Euro liegen soll, während bislang ein Niveau am oberen Ende der mittel- und langfristigen Zielgröße von 220 bis 250 Mio. Euro (MONe: 240,8 Mio. Euro) erwartet wurde. Dies beruht einerseits auf einer im Vorjahresvergleich anhaltend intakten Kapitalmarktentwicklung, die durch entsprechende Bewertungsgewinne in der GuV nach IRFS als Treiber des Finanzergebnisses fungiert. Andererseits verzeichnet W&W nach wie vor eine besser als erwartete Schadensentwicklung in der Sachversicherung. Auch in Q1/21 lag die Combined-Ratio mit 76,6% deutlich unter dem Vorjahresniveau (90,6%) sowie branchenüblichen Werten (94%).

Schätzungen für das laufende Jahr erhöht: Vor dem Hintergrund der genannten Treiber hatten wir für das Geschäftsjahr 2021 bereits eine dynamische Entwicklung antizipiert, sodass unsere vorherige Ergebnisprognose am oberen Ende des Zielkorridors lag. Wir haben die gegenwärtigen Entwicklungen nun im Hinblick auf den restlichen Jahresverlauf fortgeschrieben und erhöhen unsere Erwartung für den Konzernüberschuss folglich um 31,0% auf 315,4 Mio. Euro.

Unveränderte Prognosen für die kommenden Jahre: Der starke Ergebnisanstieg in 2021 resultiert insbesondere aus den Corona-bedingten Verwerfungen am Kapitalmarkt im Vorjahr, die aufgrund der Erreichung neuer All-Time-Highs nun entsprechende Bewertungseffekte in der IFRS-Konzern-GuV von bilanzierten Vermögenswerten ermöglichen. In den darauffolgenden Jahren ist u.E. basisbedingt mit einer normalisierten Ergebnisentwicklung zu rechnen, was uns vom Management bestätigt wurde. Unsere Prognosen ab 2022 haben wir entsprechend unverändert gelassen. Nichtsdestotrotz positionieren wir uns dank eines außerordentlich starken Schadenmanagements, avisierten Performanceverbesserungen in der Bausparkasse aufgrund des Auslaufens hochverzinslicher Altverträge sowie digitalisierungsbedingter Effizienzfortschritte deutlich am oberen Ende der mittel- und langfristigen Zielgröße (MONe Konzernüberschuss Ø2022-2024: 249,0 Mio. Euro).

Gleichbleibende Dividendenerwartung: Aufgrund der differenzierten Rechnungslegung dürfte es bei dem für die Dividendenhöhe maßgeblichen HGB-Ergebnis lediglich zu einem moderaten Anstieg kommen. So erwartet W&W einen Jahresüberschuss von 110 Mio. Euro (zuvor: 100 Mio. Euro), während das Niveau in 2020 bereits 100,3 Mio. Euro betrug. Beispielsweise sind Buchgewinne von nach IRFS zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Vermögenswerten nach HGB nicht ergebniswirksam. Zudem zieht eine positive Schadensentwicklung nach HGB zwangsläufig eine entsprechende Erhöhung der Schwankungsrückstellung mit sich, was zu einer Glättung der segmentspezifischen Ergebnisentwicklung führt. Nach IRFS ist diese nicht vorgesehen, weshalb sich das versicherungstechnische Ergebnis dort einer höheren Volatilität gegenübersieht.

Fazit: W&W hat durch die erneute Guidance-Anhebung gezeigt, dass die operative Entwicklung anhaltend positiv verläuft, wenngleich in den Folgejahren u.E. eine Rückkehr des Konzernüberschusses in den oberen Bereich des strategischen Zielkorridors zu erwarten ist. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel.

