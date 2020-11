Osisko Gold Royalties gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Der kanadische Rohstoffkonzern Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, Toronto: OR) gibt eine Dividende in Höhe von 0,05 CAD für das vierte Quartal 2020 bekannt. Die Zahlung erfolgt am 15. Januar 2021 (Record day ist der 31. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,20 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,16 CAD (Stand: 9. November 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,32 Prozent.

Im dritten Quartal 2020 erzielte der Konzern Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 41,2 Mio. CAD (Vorjahr: 33,9 Mio. CAD), wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein bereinigter Ertrag von 17,53 Mio. CAD nach einem bereinigten Ertrag in Höhe von 17,49 Mio. CAD im Jahr zuvor. Osisko Gold Royalties Ltd. ist auf die Einnahme von Lizenzgebühren fokussiert. Das Portfolio besteht aus Beteiligungen an über 130 Projekten in Nordamerika, darunter die Canadian Malartic Mine, die größte Goldmine in Kanada.

Die Aktie liegt an der Börse in Toronto seit Jahresanfang 2020 mit 20,13 Prozent im Plus (Stand: 9. November 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,51 Mrd. CAD.

Redaktion MyDividends.de