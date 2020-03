OSRAM - ams plant Übernahme im 2. Quartal

OSRAM Licht AG - WKN: LED400 - ISIN: DE000LED4000 - Kurs: 28,420 € (XETRA)

Extrem wild geht es seit einigen Tagen in der Osram-Aktie zu. Seit vergangenem Freitag ist der Aktienkurs über 50 % eingebrochen und heute fällt die Aktie mit einem Kursgewinn von fast 30 % positiv auf. Auslöser der heutigen Kaufwelle ist eine Wortmeldung von ams. Das Unternehmen hält trotz der Corona-Turbulenzen an seinen Übernahmeplänen von Osram fest. Um dies zu bewerkstelligen, ist eine Kapitalerhöhung geplant, die laut ams auf Interesse bei vielen großen Anteilseignern stößt. Aus diesem Grund rechnet man damit, die Übernahme im zweiten Quartal abschließen zu können.

Als wäre Corona noch nicht genug Zündstoff!

Analytisch betrachtet ist die Osram-Aktie momentan ein „Zocker-Wert“. Die Volatilität ist extrem hoch und neben der Coronaproblematik, die bekanntlich den gesamten Aktienmarkt erfasst hat, kommt bei Osram noch die Übernahmeschlacht hinzu. Das sind gleich zwei Faktoren, die für Stimmung sorgen könnten. In welchem Umfang, das erleben wir unter anderem heute.

Machen Prognosen in einem solchen Umfeld Sinn? Wenn ich ehrlich bin, wage ich es zu bezweifeln. Die Unsicherheit ist groß. Erschwerend kommt aber auch die hohe Volatilität hinzu, wodurch Chance-Risiko-Verhältnisse kritisch werden. Wer zocken will, kann sich in Osram wahrscheinlich austoben. Für ein professionelles Investment fehlt mir momentan jedoch eine klare charttechnische Basis. Dies betrifft sowohl das angesprochene Chance-Risiko-Verhältnis, aber auch eine klare Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung das Pendel weiter ausschlagen wird. Im aktuellen Umfeld kann man viel gewinnen, aber wehe man liegt falsch, dann wird es teuer. Aus diesem Grund scheint es momentan sinnvoller, die weitere Kursentwicklung und Musterbildung abzuwarten, um eindeutigere Signale zu erhalten.

