Osram steigert Betriebsgewinn trotz Corona-Krise

München (Reuters) - Osram hat seinen Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Krise gesteigert.

Rückstellungen für das angekündigte Sparprogramm drückten den Lichttechnikkonzern allerdings unter dem Strich in die roten Zahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Geschäftsquartal um 37 Prozent auf 96 Millionen Euro zulegte, stand netto ein Verlust von 39 Millionen Euro in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte Osram 91 Millionen Euro Verlust geschrieben. Osram hat in großem Umfang Stellen abgebaut. Die Zahl der Mitarbeiter sank binnen Jahresfrist weltweit um elf Prozent auf 22.0000.

"Unsere sehr früh ergriffenen Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise zeigen im ganzen Unternehmen Wirkung", erklärte Vorstandschef Olaf Berlien. Der Konzern, dessen Geschäft wesentlich von der Autoindustrie abhängt, hatte im März seine Umsatz- und Gewinn-Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen. "Insbesondere Produktionsstilllegungen auf Seiten der Kunden und die Störungen der globalen Lieferketten werden sich sehr wahrscheinlich auf die Geschäftsentwicklung von Osram auswirken", erklärte das Unternehmen nun. Der Lichttechnikkonzern steht vor der Übernahme durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS.