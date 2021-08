Ost-Sparkassen - Berlin Hyp muss nicht Teil des Spitzeninstituts werden

Berlin (Reuters) - Die zum Verkauf stehende Berlin Hyp muss nach Ansicht der ostdeutschen Sparkassen nicht unbedingt Teil des geplanten Spitzeninstituts des öffentlich-rechtlichen Finanzlagers werden.

Man könne zwar darüber reden, aber der Immobilienfinanzierer habe mit den Funktionen eines Sparkassen-Zentralinstituts eigentlich nichts zu tun, sagte der Präsident des Dachverbands OSV, Michael Ermrich, am Dienstag in Berlin. "Für die Bildung eines Zentralinstituts wäre es nicht so bedeutend." Vielleicht wäre es politisch interessant, dass die Berlin Hyp den Sparkassen gehöre und man wegen dieser Gesellschafterstruktur anders als bei anderen Landesbanken keine Länder herauskaufen müsste, räumte Ermrich ein. "Das würde einiges erleichtern."

Der bundesweite Sparkassenverband DSGV erwägt einen Verkauf seines Immobilienfinanzierers Berlin Hyp innerhalb des öffentlich-rechtlichen Bankensektors. Die Holdinggesellschaft Landesbank Berlin, zu der die Berlin Hyp und die Berliner Sparkasse gehören, solle aufgelöst werden, um Komplexität zu reduzieren und Kosten zu senken, sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). Man prüfe, ob es im eigenen Lager - etwa von Landesbanken - Interesse an der Berlin Hyp gebe. Auch die Eigenständigkeit sei eine Option. Die Berliner Sparkasse soll im Besitz des DSGV bleiben.

Ermrich sagte auf einer Pressekonferenz, die Aufsicht habe darauf gedrängt, dass die Holding weiterentwickelt werden müsse. Im Sparkassen-Lager hieß es dazu, die Europäische Zentralbank habe darauf gepocht, dass die Holding die Berlin Hyp und die Berliner Sparkasse stringenter führen müsse. Der dafür nötige Aufbau von Kapazitäten hätte einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Deshalb habe man sich entschieden, die Holdingstruktur aufzulösen.

Mit einem Verkauf der Berlin Hyp im eigenen Lager könnte die Konsolidierung im Landesbankensektor Fahrt aufnehmen. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis trommelt seit Jahren für ein Spitzeninstitut im öffentlich-rechtlichen Finanzsektor. Als Kern dafür wollten der Fondsdienstleister Deka und die Helaba eine Fusion ausloten. Die Gespräche wurden wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt.