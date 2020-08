Ostdeutsche Ministerpräsidenten bremsen bei Corona-Verschärfungen

Berlin (Reuters) - Ostdeutsche Ministerpräsidenten bremsen in der Debatte über eine bundesweite Angleichung der Corona-Auflagen für Veranstaltungen sowie einen einheitlichen Bußgeldkatalog bei Verstößen.

"Bei uns ist da kein Handlungsbedarf. Die Dinge, die wir geregelt haben, reichen, wenn sie eingehalten werden", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag im MDR. Sachsens Landeschef Michael Kretschmer schloss sich dem an. Es habe überhaupt keinen Sinn, einheitlich gegen den Erreger vorzugehen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er plädierte für ein zielgenaues, regional abgestuftes Vorgehen.

Angesichts der wieder steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen wollen Bund und Länder diese Wochen auf mehreren Ebenen beraten, wie in Deutschland weiter vorgegangen werden soll. Dazu tagen am Montag die Gesundheitsminister. Zudem gibt es eine Schalte des Chefs des Kanzleramts mit den Staatskanzlei-Chefs der Länder. Am Donnerstag berät Kanzlerin Angela Merkel dann mit den Ministerpräsidenten. Im Zentrum stehen dabei etwa die sehr unterschiedlichen Regeln der Länder zu den erlaubten Obergrenzen an Teilnehmern bei Veranstaltungen. Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke kritisierte, dass es in der Sommerpause zwischen Bund und Länder keine Abstimmung gegeben habe.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 711 Neuinfektionen. Die großen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stellen rund zwei Drittel der Fälle. Am Wochenende melden aber etliche Gesundheitsämter keine Zahlen an das RKI, weshalb die Zahlen an Montagen immer niedriger sind als an den Folgetagen.