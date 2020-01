OTS: 3M Deutschland GmbH / Führungswechsel bei 3M (FOTO)

Führungswechsel bei 3M (FOTO) Neuss (ots) - Dirk Lange folgt auf Christiane Grün

Dirk Lange, 50, leitet seit dem 1. Januar 2020 als Managing Director die Central Europe Region des Multitechnologiekonzerns 3M. Die Region umfasst Deutschland, die Niederlande, Belgien, Österreich und die Schweiz. Der gebürtige Neusser folgt auf Christiane Grün, die mit Jahresbeginn die Gesundheitssparte von 3M in Europa verantwortet.

Dirk Lange war zuletzt Managing Director der "South East Europe Region" mit Dienstsitz in Mailand. Insgesamt war er damit für das 3M Geschäft in 17 Ländern der Region verantwortlich. Diese Position hatte er im Oktober 2018 übernommen. Zuvor war er Managing Director von 3M in Italien.

Bereits seit 1995 ist der Diplom-Kaufmann für 3M tätig. Nach Positionen in verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens wurde er 2012 Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland. 2015 übernahm Dirk Lange dann die Leitung der Europäischen Vertriebs- und Marketingbereiche bei 3M.

Der leidenschaftliche Sportler hat 30 Jahre Eishockey gespielt und lebt mit seiner Familie in Meerbusch. "Es ist ein schönes Gefühl wieder nach Hause zu kommen. Hier in Neuss bin ich aufgewachsen und 3M war irgendwie immer ein selbstverständlicher Teil meiner Heimatstadt. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, eines Tages für dieses so große Innovationsunternehmen verantwortlich zu sein", sagte Dirk Lange kurz nach Bekanntgabe seiner Ernennung.

Seine Arbeitsschwerpunkte hat er bereits gesetzt: "Die Bereitschaft zur ständigen Veränderung ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg geworden. Ich möchte meinen Beitrag leisten, die Leidenschaft, den Kundenfokus und den Innovations-Spirit unseres 3M Teams von über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Region weiter zu fördern und es so zu coachen, dass wir unseren Spitzenplatz in der Champions-League auch in Zukunft halten." erklärt Dirk Lange.

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 93.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2018 einen Umsatz von 33 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.

Pressekontakt 3M:

Stephan Rahn Tel.: 02131 14-2159 E-Mail: srahn@3M.com

3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss +49 2131 14-0

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13650/4485842

OTS: 3M Deutschland GmbH