OTS: AB InBev / Corona Extra hilft, die Ozeane zu schützen - Kasten für ...

Corona Extra hilft, die Ozeane zu schützen - Kasten für Kasten / Mehrweg-Kasten aus über 90% recyceltem Kunststoff in Deutschland eingeführt, der auch Kunststoffe aus der maritimem Industrie verwendet (FOTO) Bremen (ots) - Weltpremiere auf dem deutschen Markt: Corona Extra von Anheuser-Busch InBev führt in Deutschland die bisher nachhaltigste Verpackung der global beliebten Premiumbiermarke ein. In jedem neuen Corona Kasten werden 2,2 Kilogramm recycelter Kunststoff gebunden, darunter auch Abfälle der maritimen Industrie wie Fischereileinen, Netze und Seile, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Durch das Wiederverwerten dieses umweltschädlichen Abfallmaterials trägt Corona dazu bei, dass es nicht mehr in die Natur entsorgt wird und die Ozeane schädigt. Mehr recyceltes Plastik heißt auch weniger Plastik im Ozean. So tragen Corona-KonsumentInnen mit jedem Kauf aktiv zum Schutz der Ozeane bei.

Diese Markteinführung ist eine wichtige Nachhaltigkeitsinitiative für die Marke Corona in Deutschland und der jüngste Schritt auf dem Weg der Marke, mehr für den Schutz unserer Umwelt zu tun. Das einzigartige Aussehen des Kastens - von Corona als "Riptide Finish" bezeichnet - wurde von dem inspiriert, was der Kasten letztendlich schützen soll: die Ozeane.

Als einer der führenden Märkte für Nachhaltigkeit wird Deutschland der erste sein, der diese innovativen Kästen einsetzt. Ulrike von Zwehl, Marketing Managerin Corona für Deutschland, sagt: "Wir bieten nicht nur den VerbraucherInnen und HandelspartnerInnen eine nachhaltigere Lösung an, sondern unterstützen auch Corona in seiner Vision, ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz zu sein. Das ist eine Innovation in der Verpackungsentwicklung, auf die wir sehr stolz sind. Als eine Marke, die am Strand geboren wurde und eng mit der Natur verbunden ist, hat Corona die Verantwortung, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um unsere Umwelt und unsere Ozeane zu schützen."

Kein Kasten gleicht dem anderem - "perfekt unperfekt"

Das Entwicklunsprojekt lief über eine Dauer von 18 Monaten. Es ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den globalen und regionalen Corona-Markenteams, dem führenden Kästenhersteller Schoeller Allibert und der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Design-Agentur Drink Works. Durch das verwendete recycelte Material ist eine gleichbleibende Qualität bei der Herstellung des Kastens gewährleistet - und damit seine Langlebigkeit und strukturelle Integrität. Das "Riptide-Finish" sorgt dafür, dass kein Kasten dem anderen gleicht und in den Regalen somit auffällt. Dieser Effekt verkörpert die "perfekt unperfekte" Persönlichkeit der Marke.

Die nationale Markteinführung wird zusätzlich durch die Kampagne "Live More, Waste Less" unterstützt, die an ausgewählten Verkaufsstellen im Sommer starten wird.

Michel Pepa, Country Director für Deutschland von Anheuser-Busch InBev, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass das deutsche Corona-Team ausgewählt wurde, die Entwicklung und Einführung dieser innovativen Kästen zu leiten. Es ist ein Beleg für die erfolgreiche Entwicklung der Marke in unserem Markt, wo sie die Schwelle von 200.000 Hektoliter überschritten hat. Wir zeigen mit unseren Kästen die Attraktivität von nachhaltigeren Verpackungslösungen, mit denen wir über den bisherigen Beitrag unserer Mehrwegsysteme hinausgehen."

Die Premiummarke Corona ist eine globale Marke von Anheuser-Busch InBev. Corona Extra wurde das erste Mal im Jahr 1925 in der Cervecería Modelo in Mexiko City gebraut und hat sich inzwischen zum weltweit beliebtesten Bier aus Mexiko entwickelt. Corona Extra ist in mehr als 180 Ländern erhältlich und gehört in vielen von diesen zu den führenden importierten Premium Bieren.

Anheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Franziskaner, Corona) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

