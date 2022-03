OTS: ADAC SE / ADAC Autoversicherung gewinnt weiter Kunden / Zahl der ...

ADAC Autoversicherung gewinnt weiter Kunden / Zahl der versicherten Fahrzeuge steigt auf 911.000 - Mehr als 200.000 neue Policen - Leistungen für Elektroautos ausgebaut (FOTO) München (ots) - Die ADAC Autoversicherung ist 2021 weiter gewachsen. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg um 7,2 Prozent auf 911.000. Mit 219.000 neuen Policen erreichte das Neugeschäft nahezu das Rekordniveau des Vorjahres (232.000).

Damit wächst die ADAC Autoversicherung trotz des starken Einbruchs des Kfz-Marktes in der Corona-Pandemie weiter. 2021 kamen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes nur noch 2,62 Millionen Autos neu auf die Straße - eine Million weniger als vor der Corona-Krise. "Gegen den schwierigen Markttrend haben wir uns erfolgreich behauptet und erneut mehr als 200.000 neue Kunden gewonnen", sagte James Wallner, Vorstandsvorsitzender der ADAC Autoversicherung AG. "Damit setzen wir unseren Wachstumskurs fort."

Wichtigste Zielgruppe sind die mehr als 21 Millionen Mitglieder des ADAC. Insbesondere ihnen soll eine leistungsstarke Kfz-Versicherung zu attraktiven Preisen angeboten werden. "Vor drei Jahren hatte die ADAC Autoversicherung rund 650.000 Fahrzeuge im Bestand, in diesem Jahr werden wir uns bereits auf eine Million zubewegen. Unser langfristiges Ziel ist es, die Nummer-1-Autoversicherung bei den ADAC-Mitgliedern zu werden", so Finanzvorstand Sandra Reichert.

Im Kfz-Markt geht die ADAC Autoversicherung vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele und der staatlichen Förderung von einem anhaltend starken Anstieg der Elektromobilität aus. Mehr als ein Viertel aller Neuwagen im Jahr 2021 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Der Anteil reiner Elektroautos verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 13,6 Prozent der Neuzulassungen. "Elektromobilität befindet sich auf der Überholspur", so Reichert. "Wer auf klimafreundliche Fahrzeuge umsteigen will, muss sich auch auf einen geeigneten Versicherungsschutz verlassen können. Dafür hat die ADAC Autoversicherung ihr Leistungsangebot für Elektro- und Hybridfahrzeuge deutlich erweitert." Fahrer von Elektroautos sollten insbesondere darauf achten, dass der Versicherungsschutz Leistungen bei Schäden an Kabeln, der Ladeinfrastruktur und dem Akku einschließt.

Seit Juli 2020 hat die ADAC Autoversicherung zudem einen Telematik-Tarif mit dem Namen "Fahr + Spar" im Angebot. Dabei wird das Fahrverhalten mit einer App auf dem Smartphone gemessen und eine sichere Fahrweise belohnt. Autofahrer können so ihre Prämie jährlich um bis zu 30 Prozent reduzieren. Bis Ende 2021 wurden bei der ADAC Autoversicherung 36.000 Telematik-Verträge abgeschlossen.

Besonders interessant sind Telematik-Angebote aufgrund ihres Sparpotentials für Fahranfänger und Autofahrer mit hohen Versicherungsprämien. Ein umsichtiger Fahrstil kann zudem das Unfallrisiko senken und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

