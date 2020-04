OTS: ARAG / ARAG ordnet Geschäftsverteilung zum Führungswechsel neu

ARAG ordnet Geschäftsverteilung zum Führungswechsel neu Düsseldorf (ots) - Zum 4. Juli 2020 wird sich der langjährige Vorsitzende des Vorstandes der ARAG SE, Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender (73), aus der Leitung des Unternehmens zurückziehen. Dr. Renko Dirksen wird zu diesem Zeitpunkt sein Mandat als Sprecher des Vorstandes antreten (siehe Pressemitteilung vom 29. Mai 2019). Der Aufsichtsrat der ARAG SE hat nun die Geschäftsverteilung im Vorstand neu geordnet.

Dr. Renko Dirksen (43) wird mit dem Ausscheiden von Dr. Paul-Otto Faßbender zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Verantwortung für die Führungsbereiche Recht, Compliance und Kommunikation/Marketing übernehmen. Die Bereiche Human Ressources und Revision werden in ein eigenes Vorstandsressort überführt. Die Leitung übernimmt Dr. Werenfried Wendler (61), der dazu mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat in den Vorstand der ARAG SE berufen wird. Alle weiteren Vorstandsressorts bleiben in ihren Zuschnitten unverändert. Dr. Werenfried Wendler arbeitet seit 2002 als Hauptabteilungsleiter Human Ressources für das Düsseldorfer Familienunternehmen. Ebenso hält er Vorstandsmandate bei der ARAG Krankenversicherungs-AG, der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG.

Vorstandswechsel bei der ARAG Allgemeine/Interlloyd

Mit seiner Berufung in den Vorstand der ARAG SE wird Dr. Werenfried Wendler sein Vorstandsmandat bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG niederlegen. Für ihn wird Zouhair Haddou-Temsamani (42), ebenfalls mit sofortiger Wirkung, in den Vorstand der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG eintreten. Er übernimmt dort die Bereiche Marketing und Produktmanagement. Zouhair Haddou-Temsamani bleibt zusätzlich weiter für die Hauptabteilung Vertriebs- und Produktmanagement national in der ARAG SE verantwortlich.

